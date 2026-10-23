El dólar mayorista cerró la semana en $1.529,5 tras su sexta suba consecutiva

El dólar alcanzó su valor máximo del año y acumuló un avance semanal del 1%. El blue terminó en $1.565, mientras que el MEP y el contado con liquidación también registraron aumentos.

El dólar mayorista cerró la semana en $1.529,5, su valor más alto del año, luego de registrar la sexta suba consecutiva en el mercado cambiario. La cotización avanzó $1,5 el viernes, equivalente a un 0,1%, en una jornada con operaciones por más de US$ 565 millones.

Durante octubre, el tipo de cambio mayorista acumula un incremento de $12,5, equivalente al 0,8%. En lo que va del año, la suba supera los $74,5, o el 5%.

La brecha con las bandas cambiarias

La diferencia con el límite superior de las bandas cambiarias establecidas por el Banco Central se amplió al 27,1%, equivalente a $414,06. El techo cambiario se ubicó en $1.943,56.

Cómo cerraron las distintas cotizaciones

El dólar oficial o minorista finalizó la jornada a $1.550 para la venta en la pizarra del Banco Nación, sin cambios frente al cierre anterior. En la semana, acumuló un avance de $15, equivalente al 1%.

En las entidades financieras relevadas por el Banco Central, el promedio de venta fue de $1.549,77.

Por su parte, el dólar blue cerró ofrecido a $1.565, con un aumento semanal de $10, equivalente al 0,7%.

Los tipos de cambio financieros también terminaron la semana en alza. El dólar MEP concluyó en $1.556,1, con una suba del 0,5%, mientras que el contado con liquidación finalizó en $1.647,1, también con un incremento del 0,5%.