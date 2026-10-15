El Gobierno anunció una ronda de negocios del RIGI con 1.800 proveedores en Rosario

El encuentro se realizará el 29 de octubre y reunirá a empresas vinculadas con proyectos de minería, industria e infraestructura.

El Gobierno anunció la primera ronda de negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un encuentro que se realizará el 29 de octubre en Rosario, Santa Fe, y que reunirá a representantes de 41 compañías con proyectos presentados bajo ese régimen y a 1.800 proveedores. La iniciativa busca articular las necesidades de abastecimiento de los proyectos con la oferta de empresas argentinas.

La actividad convocará a compañías mineras, grandes empresas contratistas y firmas vinculadas con los sectores de minería, industria e infraestructura. También participarán proveedores de bienes, servicios industriales, energía, tecnología y obras.

Vinculación entre empresas y proveedores

La ronda fue diseñada para conectar las necesidades de compras y abastecimiento de los proyectos incluidos en el RIGI con empresas nacionales. Además, los proveedores tendrán un espacio destinado a la vinculación comercial entre sí.

Durante la jornada se abordarán las oportunidades que surgen del crecimiento de la actividad minera y los principales desafíos de la industria. Los gobernadores de San Juan, Mendoza, Salta, Catamarca y Jujuy participarán de un panel sobre esos temas.

Las operadoras mineras Vicuña y Rio Tinto compartirán experiencias sobre el desarrollo de proveedores, su integración a las cadenas de valor y los criterios considerados para incorporarlos.

Participación de empresas mineras y financiamiento

También se realizarán encuentros de networking con representantes de Barrick Mining Corporation, Newmont Corporation y Eramet Eramine. En esas reuniones se expondrán aspectos estratégicos y criterios de selección de proveedores.

Otro de los paneles estará dedicado a las herramientas de financiamiento para empresas. Allí participarán representantes del Sistema de Garantías, el Mercado de Capitales y el sector financiero.