El Gobierno enfrenta advertencias por la actividad económica y el riesgo de una recesión técnica

El Gobierno sostiene una mirada optimista, pero economistas advierten que la caída de la actividad en julio complicó las perspectivas para el tercer trimestre.

El Gobierno enfrenta advertencias de especialistas por la evolución de la actividad económica, luego de que el indicador registrara una caída del 2,9% en julio y se encendieran las alarmas sobre el desempeño del tercer trimestre.

Mientras el presidente Javier Milei reivindicó los resultados de su modelo y sostuvo que la Argentina se encuentra en “niveles máximos de PBI”, distintos economistas plantearon que podría configurarse un escenario de recesión técnica si no se produce una recuperación significativa durante agosto y septiembre.

El optimismo del oficialismo

En sus últimas apariciones públicas, Milei negó que exista un problema económico y proyectó “cuatro años de crecimiento”. Además, durante una exposición ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos, afirmó que no hay dificultades de empleo con una tasa inferior al 8%.

Sin embargo, dentro de la primera línea oficialista también aparecen voces que reconocen dificultades en la economía real. Según supo Agencia Noticias Argentinas a partir de un integrante del Gabinete, durante una reunión realizada en julio el Presidente habría anticipado ciertas complicaciones, aunque con la expectativa de un repunte importante a partir de noviembre.

Una evaluación similar había expresado el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien el 14 de abril de 2026 declaró que los siguientes 18 o 20 meses serían “los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”.

Las advertencias de los economistas

El dato de julio fue considerado negativo por especialistas que siguen la evolución de la actividad. Federico Filippini, economista jefe de Adcap, calculó que serían necesarios incrementos mensuales consecutivos cercanos al 3% desde agosto para evitar una contracción trimestral.

Por su parte, Federico González Rouco, economista jefe de Empiria, sostuvo que, después del resultado de julio, resulta muy difícil que la actividad no cierre el tercer trimestre en terreno negativo. Para revertir esa tendencia, estimó que se necesitaría un crecimiento acumulado de alrededor del 6% entre agosto y septiembre.

Claudio Caprarulo, director de Analytica, calificó el resultado como “muy negativo” y señaló que dejó poco margen para una recuperación durante el trimestre. En ese contexto, consideró que la recesión técnica se convirtió en la hipótesis principal.

Gonzalo Carrera, economista senior de Equilibra, advirtió que la caída profundizó la incertidumbre. Según su análisis, la evolución de los próximos meses permitirá determinar si el retroceso responde a factores transitorios o si refleja un deterioro más persistente.

Una mirada diferente aportó Diego Piccardo, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso. El especialista anticipó la posibilidad de un rebote en agosto y una mejora posterior en septiembre, aunque consideró poco probable que la magnitud de esa recuperación alcance para que el tercer trimestre termine por encima del segundo.

De este modo, las previsiones oficiales de mejora chocan con el diagnóstico de varios especialistas, que observan una economía con caída del consumo y un margen reducido para revertir el resultado trimestral.