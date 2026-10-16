El Gobierno frenó una sesión opositora en Diputados, pero aún duda sobre suspender las PASO

La oposición no reunió los 129 legisladores necesarios para abrir el recinto y el oficialismo interpretó el resultado como una señal de los gobernadores, aunque en el Senado advierten que cada votación tendrá una dinámica propia.

El Gobierno logró frenar una sesión opositora en la Cámara de Diputados y blindar el DNU 70/2023, pero todavía mantiene dudas sobre el respaldo necesario para suspender las PASO. La oposición no alcanzó los 129 legisladores presentes para abrir el recinto y el oficialismo atribuyó parte de la diferencia a diputados vinculados con gobernadores que mantienen diálogo con la Casa Rosada.

El resultado fue interpretado por algunos integrantes de la mesa política de Karina Milei como una señal favorable para la discusión de la reforma política de cara a 2027. En el bloque de La Libertad Avanza aseguraron que estaban “confiados” en aprobar la suspensión de las PASO antes de diciembre y estimaron que la Cámara baja podría tratarla durante la última semana de noviembre.

Sin embargo, esa proyección está condicionada a que el proyecto logre avanzar primero en el Senado. Dentro del oficialismo reconocen que la relación con la Cámara alta no está completamente aceitada y que el resultado de la sesión en Diputados no necesariamente anticipa el desenlace de la reforma electoral.

El rol de los gobernadores

La diferencia para impedir el inicio de la sesión opositora estuvo vinculada con legisladores que responden a mandatarios provinciales con diálogo fluido con el Gobierno. Entre ellos fueron mencionados representantes de Santa Fe, Tucumán, Neuquén, Jujuy, San Juan y Chubut.

También generó dudas la presencia de diputados de Catamarca, vinculados con el gobernador Raúl Jalil; de Salta, alineados con Gustavo Sáenz; y de Misiones. En el oficialismo se preguntan cuánto de ese acompañamiento puede darse por descontado cuando llegue una votación específica sobre las PASO.

En el Senado, algunos legisladores de La Libertad Avanza evitaron asociar ambas instancias. Según la nota, sostienen que el resultado de Diputados no los deja necesariamente más cerca de conseguir los votos para la reforma política y remarcan que “cada sesión es distinta”.

Negociaciones y próximas sesiones

El presidente Javier Milei siguió la jornada desde Estados Unidos junto con Karina Milei. En Buenos Aires, las gestiones quedaron a cargo de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El oficialismo convocó para la semana próxima una sesión en la que se debatirían, entre otros temas, la emergencia en discapacidad, el endeudamiento de las familias y la restitución de la Ley de Tierras. La oposición relativizó la importancia de esa convocatoria y señaló que se trata de una discusión diferente, con dictámenes consensuados con algunos aliados.

Santilli tiene previsto participar de un encuentro del Consejo Federal de Inversiones con varios gobernadores. Según la información publicada, el funcionario buscará aprovechar la presencia de algunos mandatarios en Buenos Aires para continuar las conversaciones sobre la reforma política y el escenario electoral de 2027.

Mientras tanto, el oficialismo procura presentar el resultado como una muestra de capacidad de negociación, aunque las definiciones sobre la suspensión de las PASO siguen pendientes y todavía no hay una fecha confirmada para su tratamiento en el Senado.