El Gobierno ratificó su postura sobre el Comité de Descolonización de la ONU pese a la diferencia con Estados Unidos

La administración de Javier Milei considera que el organismo es clave para sostener el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y descartó un conflicto bilateral con Washington.

El Gobierno ratificó su defensa del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, pese a haberse abstenido en una votación vinculada con la continuidad del organismo y a la diferencia abierta con Estados Unidos. La administración de Javier Milei considera que el comité es clave para sostener el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.

Fuentes de la Casa Rosada señalaron que la postura argentina no coincide con la de Estados Unidos, aunque descartaron que la controversia derive en un conflicto bilateral. “No compartimos la postura con Estados Unidos, pero la decisión no tiene nada que ver con nosotros”, sostuvieron.

En el Poder Ejecutivo reconocieron que la decisión de la administración de Donald Trump de avanzar con la disolución del comité llegó en “un mal momento”, debido al estrecho acercamiento entre ambos mandatarios.

La posición argentina sobre el reclamo de soberanía

Pese a la diferencia con Washington, el Gobierno ratificó la decisión de abstenerse en la votación. Según la evaluación oficial, eliminar el organismo no sería conveniente porque le permite a la Argentina sostener su reclamo jurídico de soberanía frente al Reino Unido.

En el entorno presidencial no esperan avances concretos en el reclamo de soberanía y consideran que Trump apuesta a dar una batalla discursiva sobre la cuestión Malvinas.

El debate por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional

La controversia se desarrolla en paralelo al debate del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa impulsada por Milei que el oficialismo busca llevar a la Cámara de Diputados en las próximas semanas. Por el momento, la propuesta no tiene una fecha de tratamiento definida.

El Ejecutivo se mostró dispuesto a introducir modificaciones en el articulado para reunir los apoyos necesarios, luego de que la oposición y sectores aliados cuestionaran distintos puntos del proyecto.

Una reunión con el embajador estadounidense

En medio de las conversaciones, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió en la Casa Rosada al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Según la información difundida, el encuentro abordó la relación bilateral y los proyectos de desarrollo e inversión de empresas estadounidenses en la Argentina.

La reunión se produjo después del anuncio de inversiones por US$ 20.000 millones y mientras el Gobierno reconoce que la cuestión Malvinas abrió una diferencia con Washington.