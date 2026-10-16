El Gobierno redujo a seis los medicamentos del nuevo listado asociado a Remediar

La Resolución 1447/2026 derogó el vademécum de 2021 y priorizó tratamientos para enfermedades vasculares en el primer nivel de atención.

El Gobierno nacional redujo a seis los medicamentos incluidos en el nuevo listado de productos esenciales asociado a Remediar. La medida fue oficializada por el Ministerio de Salud de la Nación mediante la Resolución 1447/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El nuevo esquema contempla ácido acetilsalicílico, atorvastatina, candesartán, hidroclorotiazida, ramipril y rosuvastatina. Según la resolución, la selección apunta a la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares en el primer nivel de atención.

Qué medicamentos quedaron fuera del listado

Con la derogación del vademécum aprobado en 2021, dejaron de formar parte del listado productos como la levotiroxina, los anticonceptivos, la metformina, la amoxicilina, el salbutamol, el fluconazol y la loratadina.

La norma establece que el nuevo listado funcionará como referencia para las compras, la planificación y la provisión de medicamentos en los efectores públicos.

El alcance de la medida

Aunque el cambio fue presentado como el fin de Remediar, la resolución deroga específicamente la norma que había aprobado el vademécum de 2021. El Ministerio de Salud mantiene información institucional sobre el programa, que distribuye medicamentos a centros de salud. Por lo tanto, el cambio formal confirmado es la sustitución del listado.

En paralelo, el Gobierno anunció el Plan Nacional de Abordaje Integral de Salud Vascular 2026-2030. De acuerdo con el Ministerio, la estrategia busca fortalecer la prevención, la detección temprana y la atención de eventos como infartos y accidentes cerebrovasculares, además de mejorar la continuidad de los tratamientos.

La resolución sostiene que la actualización responde a la carga de las enfermedades vasculares y a la necesidad de priorizar tratamientos eficaces y accesibles. También indica que el nuevo listado no implica gastos presupuestarios adicionales para el Ministerio de Salud.