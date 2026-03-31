El padre “Nolo” Benítez fue nuevamente internado en terapia intensiva en Villa Mercedes

El padre “Nolo” Benítez, referente religioso de Villa Mercedes, fue internado nuevamente en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Villa Mercedes tras presentar una nueva descompensación en su estado de salud.

Según se informó, el sacerdote permanece sedado y entubado, como parte de un procedimiento preventivo que permite a los profesionales de la salud profundizar en los estudios y monitorear su evolución de manera constante.

Desde el entorno cercano indicaron que la decisión médica responde a la necesidad de mantener un control estricto del cuadro clínico, luego del accidente cerebrovascular (ACV) que había sufrido días atrás.

El equipo médico continuará evaluando su evolución en las próximas horas, con el objetivo de lograr su plena recuperación.

La noticia generó nuevamente una fuerte repercusión en la comunidad de Villa Mercedes, donde el padre Benítez es ampliamente reconocido por su labor pastoral. En ese marco, fieles y vecinos continúan expresando su acompañamiento a través de mensajes y cadenas de oración.