El papa León XIV mostró una buena recuperación del pulmón operado, informó el Vaticano

El parte médico indicó que el papa León XIV pasó bien la noche, desayunó y realizó sus actividades de manera autónoma en el Policlínico Gemelli de Roma.

El papa León XIV mostró una “buena recuperación” del pulmón operado, según el nuevo boletín médico difundido por la Santa Sede. El informe señaló además que los controles de rutina arrojaron resultados normales y que la evolución posoperatoria transcurre con normalidad.

El parte fue emitido este jueves desde el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde el pontífice permanece internado tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el martes. El documento lleva la firma de los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

“Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los controles de rutina, cuyos resultados han sido normales”, indicaron los profesionales en el informe difundido por la sala de prensa de la Santa Sede y por Vatican News.

El boletín agregó: “La radiografía de tórax ha mostrado una buena recuperación del pulmón operado. Ha realizado sus actividades diarias de forma autónoma. La sesión de fisioterapia ha incluido ejercicios motores completos”.

Según el parte, el papa pasó “bien la noche”, se levantó y desayunó. Los médicos sostuvieron que, “en general, la evolución posoperatoria transcurre con normalidad”.

Una intervención sin complicaciones

León XIV fue sometido el martes a una operación que, de acuerdo con la información difundida por el Vaticano, transcurrió “sin complicaciones y concluyó con éxito”. En el procedimiento se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho, según los antecedentes consignados en la cobertura.

El nuevo informe no precisó una fecha para el alta médica del pontífice, quien continúa bajo control en el Policlínico Gemelli de Roma.