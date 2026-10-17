El papa León XIV recibió el alta tras una cirugía pulmonar y volverá al Vaticano

El papa León XIV fue dado de alta del Policlínico Gemelli de Roma luego de una evaluación médica con análisis de sangre y una radiografía de tórax.

El papa León XIV recibió el alta este sábado del Policlínico Gemelli de Roma, donde permanecía internado tras una cirugía por un adenocarcinoma pulmonar, y regresará al Vaticano.

La decisión fue tomada luego de una evaluación médica que incluyó análisis de sangre, una radiografía de tórax realizada durante la mañana y una revisión de su estado clínico, según informó Vatican News a través de un comunicado de la Santa Sede.

“Los médicos han dado de alta a León XIV basándose en los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y una evaluación de su estado clínico. Mañana, domingo 18 de octubre, rezará el Ángelus desde la ventana de su estudio en el Vaticano”, indicó el comunicado.

La evolución del papa durante la internación

León XIV, de 71 años, fue operado el martes para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho, donde se había detectado el adenocarcinoma pulmonar.

Durante su internación, el pontífice mostró una evolución favorable: retomó la alimentación, caminó y realizó ejercicios de rehabilitación respiratoria. Además, celebró una misa en una sala del hospital y mantuvo algunas actividades de trabajo.

Los estudios médicos complementarios permitirán determinar las características del tumor y evaluar si será necesario realizar tratamientos adicionales.

El regreso al Vaticano

Luego del alta, el papa regresará al Vaticano. Según informó la oficina de prensa oficial, tiene previsto rezar el Ángelus este domingo desde la ventana de sus aposentos papales, en lo que será su primera aparición pública después de la intervención.

Con información de Vatican News