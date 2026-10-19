El papa León XIV retoma su agenda y celebrará la audiencia general el miércoles

El papa León XIV continúa su recuperación en el Vaticano tras recibir el alta médica por una operación de adenocarcinoma de pulmón.

El Papa León XIV continúa su recuperación posoperatoria en el Palacio Apostólico Vaticano y celebrará el miércoles por la mañana la audiencia general, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El Sumo Pontífice recibió el alta del Policlínico Gemelli de Roma el sábado, después de haber sido operado el martes de un adenocarcinoma de pulmón.

La audiencia será en la Plaza de San Pedro

La audiencia general está confirmada y se realizará en la Plaza de San Pedro. Será el primer encuentro multitudinario del Papa después de su internación.

Por el momento, no se conocen otros detalles sobre la actividad ni se informó si León XIV realizará su habitual recorrido entre los fieles en el papamóvil.

El domingo, tras cinco días de hospitalización, el Pontífice rezó el Ángelus desde una ventana del Palacio Apostólico y saludó a las 15.000 personas que se congregaron en la plaza para expresarle su afecto y apoyo.

León XIV permanecerá en el Vaticano

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el Papa no irá a su residencia de Castel Gandolfo, adonde desde el inicio de su pontificado se trasladaba entre el lunes y el martes por la noche para trabajar y descansar.

Por ahora, permanecerá en el Vaticano para continuar con su recuperación. El proceso podría extenderse durante unos diez días, de acuerdo con lo declarado a medios vaticanos por el cirujano que lo operó, Stefano Margaritora.