El Papa León XIV se recupera tras una operación: los estudios confirmaron un adenocarcinoma localizado

Los exámenes posteriores a la intervención determinaron que no necesita tratamiento adicional. El Gobierno argentino mantiene conversaciones con el Vaticano por una posible visita.

El Papa León XIV recibió los resultados definitivos de los estudios realizados sobre el material extraído durante su operación. Los análisis confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar localizado y una evaluación oncológica posterior determinó que no necesita tratamiento adicional.

La información fue difundida el miércoles por medio de un comunicado firmado por el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, cirujano a cargo de la intervención.

Qué indicó el informe médico

Según el documento, se emitieron los informes definitivos de los exámenes histológicos y de los estudios de biología molecular realizados sobre el material extraído durante la cirugía.

Los resultados confirmaron que la enfermedad correspondía a un adenocarcinoma pulmonar y que estaba localizada. El procedimiento había incluido la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho.

Luego de la intervención, una evaluación oncológica concluyó que no era necesario indicar ningún tratamiento adicional.

Las actividades del Papa

León XIV dirigió el miércoles la audiencia general en la plaza de San Pedro. Al día siguiente, recibió a los participantes del Congreso Internacional sobre Pastoral Escolar y Universitaria, promovido por el Dicasterio para la Cultura y la Educación.

Durante ese encuentro, advirtió sobre la presencia de “falsos maestros y mensajes engañosos” que prometen responder rápidamente a las preguntas de los jóvenes. También mencionó las dificultades existenciales vinculadas con “familias heridas, soledad digital, sentimientos de insuficiencia o temor ante un futuro que parece incierto”.

En ese contexto, sostuvo que las escuelas y universidades católicas deben ser una “casa”.

La posible visita a la Argentina

El Gobierno argentino informó que continúan las reuniones con el Vaticano para definir los detalles de una posible visita de León XIV al país. Según esa postura, la organización sigue adelante y la Argentina se encuentra “a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa”.

Además, medios eclesiásticos consideran concreta una eventual visita del Sumo Pontífice a Sudamérica, debido a que las directivas del Vaticano dirigidas a gobiernos y episcopados continuaron sin interrupciones. Sin embargo, el material no consigna una confirmación oficial de la fecha ni del viaje a la Argentina.