El Policía Federal recuperó la libertad tras la investigación por entrega de municiones en la Universidad Católica de Cuyo

Luego de la detención de un efectivo retirado de la Policía Federal Argentina en la sede de la Universidad Católica de Cuyo de la ciudad de San Luis, la investigación judicial dio un giro tras conocerse el informe oficial del Ministerio Público Fiscal, que confirmó que el hombre recuperó la libertad debido a que no se configuró delito penal.

La situación había generado fuerte repercusión pública luego de que trascendiera que el hombre había entregado municiones a una estudiante dentro del ámbito universitario. La noticia original publicada por Villa Mercedes Info daba cuenta del procedimiento policial y la intervención judicial iniciada tras el episodio.

Sin embargo, este jueves el Periódico Judicial de San Luis difundió precisiones oficiales sobre el caso. Según detalló la Fiscalía de Instrucción N° 4, tras tomar conocimiento del hecho ocurrido el 14 de mayo, se ordenó preventivamente la demora del hombre ante la posible comisión del delito de amenazas, además de distintas medidas investigativas, entre ellas entrevistas, análisis de cámaras de seguridad y relevamiento de mensajes vinculados al episodio.

Con el avance de la investigación, la Fiscalía determinó que la conducta desplegada por el hombre —quien es policía federal retirado y posee CLU (credencial de legítimo usuario de armas de fuego)— “no constituyó delito alguno”, sino que existió una confusión respecto de la persona destinataria de las municiones.

De acuerdo a la información oficial, ambas jóvenes poseían características físicas similares y las municiones debían ser entregadas a la hija de un efectivo policial en actividad, quien era el destinatario final de las mismas.

Además, las pericias permitieron establecer que las municiones se encontraban inutilizadas y carecían de capacidad operativa o aptitud para el disparo.

Ante ese escenario, la Fiscalía ordenó la liberación inmediata del hombre y dispuso la remisión de las actuaciones al Juzgado Penal Juvenil y Contravencional, que deberá determinar si existió o no alguna contravención derivada del hecho investigado.

El episodio había despertado preocupación dentro de la comunidad educativa y generado amplio debate en redes sociales debido al contexto en el que ocurrió el hecho, dentro de una institución universitaria de la capital puntana.