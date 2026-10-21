El riesgo país cayó a 657 puntos en el inicio de la rueda

El indicador descendió 15 unidades tras la mejora de hasta 0,5% en los bonos y luego de haber alcanzado los 710 puntos el martes.

El riesgo país abrió la rueda de este miércoles con una baja de 15 puntos y se ubicó en 657 unidades, según informó la agencia NA.

El descenso se produjo luego de una mejora de hasta 0,5% en los bonos. El martes, el indicador soberano había registrado una fuerte suba hasta los 710 puntos, aunque posteriormente comenzó a ceder y cerró en 672 unidades.

La explicación del Gobierno

Desde el Gobierno atribuyeron estos movimientos a la situación internacional, derivada de la guerra en Medio Oriente.

La variación del indicador se conoció durante la mañana de este miércoles 21 de octubre de 2026.