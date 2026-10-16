El riesgo país de la Argentina cerró la semana en 648 puntos básicos

El indicador elaborado por JP Morgan alcanzó ese nivel tras una jornada negativa para los bonos argentinos emitidos en dólares en los mercados internacionales.

El riesgo país de la Argentina cerró este viernes en 648 puntos básicos, según el índice elaborado diariamente por el banco de inversión JP Morgan. El indicador alcanzó ese nivel en una jornada marcada por la caída de los bonos soberanos argentinos.

El índice mide el diferencial de tasa entre los títulos de deuda locales y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Durante la rueda, además, tocó ese nivel como techo intrahorario y consolidó una tendencia alcista registrada en las últimas jornadas.

La caída de los bonos argentinos

La suba del indicador estuvo vinculada con la floja performance de los títulos soberanos argentinos negociados en el exterior. Los bonos emitidos en dólares operaron con signo negativo, en línea con una corriente vendedora que afectó a los activos de mercados emergentes.

Las mayores pérdidas se concentraron en los títulos regulados por ley extranjera, conocidos como Globales. Los bonos de legislación local, denominados Bonares, también replicaron la tendencia bajista.

El retroceso generalizado recortó parte de las ganancias acumuladas durante los primeros días de la semana y redujo las paridades de los papeles más negociados.

Qué observa el mercado

Al cierre de la jornada bursátil, la plaza local mostró un clima de expectativa de cara a las próximas ruedas de operaciones. Los operadores aguardan nuevas señales oficiales sobre el programa financiero y la acumulación de reservas.

Esos factores serán observados por el mercado para determinar si el índice de JP Morgan inicia un sendero de estabilización o mantiene su tendencia alcista.