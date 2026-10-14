El riesgo país volvió a superar los 600 puntos y cerró en 611

El indicador de JP Morgan avanzó 14 unidades en una jornada negativa para Wall Street, marcada por la caída del Nasdaq y una mayor aversión global al riesgo.

El riesgo país de la Argentina volvió a superar los 600 puntos básicos este miércoles y alcanzó los 611, tras registrar un avance de 14 unidades, según el indicador elaborado por el banco de inversión JP Morgan.

La suba interrumpió la tendencia bajista que el índice había mostrado durante las últimas jornadas y quebró una estabilidad que se había mantenido durante una semana en los mercados financieros.

Una jornada negativa para los mercados internacionales

El movimiento estuvo condicionado por un contexto global de mayor aversión al riesgo. Esa dinámica afectó especialmente a los activos de las economías emergentes y repercutió en las cotizaciones de la deuda argentina.

En Wall Street, el ánimo de los operadores se mantuvo negativo durante toda la jornada. Los principales índices bursátiles de Nueva York reflejaron cautela y un desarme de posiciones por parte de los fondos de inversión.

El índice industrial Dow Jones registró una baja moderada del 0,2%, mientras que el tecnológico Nasdaq sufrió una caída del 2,1%, arrastrado por las pérdidas generalizadas de las empresas del sector.

El quiebre del nivel de los 600 puntos básicos generó una atención especial entre los operadores, que seguían de cerca la apertura de la rueda del jueves.

La información corresponde a la jornada del miércoles 14 de octubre.