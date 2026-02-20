El Senado acelera la reforma laboral: La Libertad Avanza busca aprobarla el viernes 27

La Libertad Avanza logró este viernes emitir dictamen de la reforma laboral en el Senado de la Nación y se encamina a convertir en ley el proyecto el próximo viernes 27. Con el respaldo de bloques aliados, el oficialismo busca cumplir el objetivo del presidente Javier Milei de sancionar la iniciativa antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo.

El plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto estuvo marcado por fuertes cruces entre el oficialismo y el interbloque peronista, en una jornada atravesada por acusaciones políticas y advertencias sobre el impacto de la norma.

Eliminación del artículo 44 y respaldo de gobernadores

Cambios en contratos, huelga e indemnizaciones

La presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo, Patricia Bullrich, confirmó que el Senado aceptará el texto aprobado por la Cámara de Diputados, que eliminó el artículo 44. Ese punto establecía límites en el pago de salarios ante enfermedades o accidentes laborales.

“Con esa modificación lograríamos este dictamen para tratarlo en sesión el viernes que viene”, sostuvo Bullrich, quien aseguró que el despacho cuenta con “amplia mayoría” en las comisiones.

El Gobierno ya tendría asegurado el acompañamiento de legisladores vinculados a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), además de los mandatarios peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta).

Más allá de la eliminación del artículo cuestionado, el proyecto mantiene cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo, incluyendo modificaciones en la ultraactividad de convenios, indemnizaciones, régimen de vacaciones, horas extras, reducción de aportes patronales y limitaciones al derecho de huelga en servicios considerados esenciales.

Debate áspero y acusaciones cruzadas en el recinto

La reunión, que en principio parecía un trámite legislativo, derivó en un fuerte intercambio entre oficialismo y oposición.

La senadora riojana Florencia López advirtió que “el pueblo se va a despertar”, en una frase que generó la inmediata respuesta de Bullrich, quien calificó esa expresión como “golpista”.

También hubo cruces con el senador Mariano Recalde, quien mencionó antecedentes de presuntas irregularidades legislativas, y con la senadora Juliana Di Tullio, que cuestionó el manejo de fondos previsionales.

Bullrich rechazó las acusaciones y recordó que el expresidente Fernando de la Rúa fue sobreseído en la causa vinculada a la llamada “Ley Banelco”, en referencia a la reforma laboral aprobada durante el gobierno de la Alianza en el año 2000.

El oficialismo, en paralelo, ya planifica una agenda legislativa intensa: pretende tratar el jueves el Régimen Penal Juvenil, la reforma de la Ley de Glaciares y el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea, para luego votar el viernes la reforma laboral.

De concretarse ese cronograma, el Gobierno de Javier Milei lograría uno de los objetivos centrales de su agenda económica antes del inicio formal del período legislativo.