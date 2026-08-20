El sueño de un hincha de Racing que se hizo realidad en Villa Mercedes: conoció a Milito y recibió entradas para ver el partido

Tobías Buselli, socio de Racing Club desde sus primeros días de vida, había llegado hasta el hotel donde se hospedó el plantel en Villa Mercedes para conocer a sus ídolos. Allí se fotografió con varios jugadores y contó que no podía asistir al partido ante Belgrano de Córdoba porque no tenía dinero para comprar las entradas. Horas después, Diego Milito apareció en la puerta de su casa con una sorpresa que jamás olvidará.

Tobías Buselli había comenzado el día cumpliendo uno de esos sueños que cualquier hincha de fútbol guarda desde chico: conocer personalmente a los jugadores de su club.

El joven, fanático de Racing Club y socio de la institución desde sus primeros días de vida, se acercó hasta el hotel donde se encontraba concentrado el plantel de la Academia durante su estadía en Villa Mercedes, en el marco del partido frente a Belgrano de Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina.

Allí tuvo la posibilidad de encontrarse con algunos de sus ídolos. Se fotografió con Adrián “Maravilla” Martínez, Alberto Campo y Facundo Cambeses, y luego habló con las redes oficiales del club.

“La vida, capaz”: la respuesta que conmovió a Racing

Durante la charla, Tobías contó que no iba a poder estar presente en La Pedrera para presenciar el partido porque ni él ni su mamá tenían dinero para comprar las entradas.

También relató que nunca había podido ingresar al Cilindro de Avellaneda, el histórico estadio de Racing, y que solamente había tenido la posibilidad de verlo desde afuera.

Cuando le preguntaron qué sería capaz de hacer por la posibilidad de ver un partido de la Academia, su respuesta fue contundente: “La vida, capaz”.

Pero detrás de su pasión por Racing también existe una historia familiar marcada por los recuerdos.

El joven explicó que el amor por el club fue una herencia de su papá y de su abuelo, ambos fallecidos.

“Es lo que me heredaron, es lo que me han dejado y por lo que yo sigo diciendo ‘están acá conmigo’”, expresó.

La sorpresa que llegó hasta la puerta de su casa

Poco después del mediodía, alguien golpeó la puerta de la casa de Tobías.

Cuando salió junto a su mamá, Belén Pueta, se encontró con una persona que jamás imaginó recibir allí: Diego Milito, presidente de Racing y uno de los máximos ídolos de la historia reciente del club.

El dirigente decidió acercarse personalmente para conocer al joven y llevarle una solución al deseo que había expresado pocas horas antes.

Milito le entregó dos entradas para que pudiera asistir al partido de Racing ante Belgrano en La Pedrera.

La emoción de Tobías fue inmediata. El joven abrazó al presidente de la Academia y, visiblemente conmovido, repitió: “No lo puedo creer, muchas gracias, no puedo creer que te tengo en frente”.

Después de la visita, resumió lo que significó aquel momento: “Ver a Milito en la puerta de mi casa es el sueño que todo hincha quiere, es muy fuerte”.

La jornada había comenzado con unas fotos junto a sus ídolos y terminó con una de las figuras más importantes de la historia de Racing golpeando la puerta de su casa.

“Me levanté para ir a la facultad y le mostré a mis amigos las fotos con Maravilla, yo ya estaba en una nube. Y estábamos yendo de vuelta al Epic para ver si los cruzábamos. Fui, les pedí la foto y después pasó toda la magia”, recordó.

Para Tobías, el viaje de Racing a Villa Mercedes terminó convirtiéndose en mucho más que un partido de Copa Argentina: fue la oportunidad de cumplir un sueño y mantener viva, a través de una camiseta, una pasión que heredó de su familia.