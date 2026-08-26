El Turismo Carretera llega a San Luis: fechas, entradas y todo lo que hay que saber

El Turismo Carretera regresará a la provincia de San Luis para disputar una de las fechas más importantes de la temporada 2026. La máxima categoría del automovilismo argentino desembarcará en el Autódromo Provincial Rosendo Hernández, donde comenzará la Copa de Oro RUS, instancia decisiva en la pelea por el campeonato.

La competencia se desarrollará durante el fin de semana del 12 y 13 de septiembre, correspondiente a la 11ª fecha del campeonato 2026. Además, el público podrá ingresar al predio desde el viernes 11.

San Luis será el punto de partida de la Copa de Oro

La llegada del TC tendrá un atractivo especial: el trazado puntano será escenario del comienzo de la Copa de Oro, el playoff que reúne a los principales candidatos y que determinará al campeón de la temporada.

De esta manera, el Rosendo Hernández volverá a ocupar un lugar destacado dentro del calendario nacional, con una competencia que se espera convoque a miles de aficionados de San Luis y provincias vecinas.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles y tendrán validez durante todo el evento. El ingreso al autódromo estará habilitado desde el viernes 11 hasta el domingo 13 de septiembre inclusive.

Cuánto cuestan las entradas para el Turismo Carretera en San Luis

La organización dispuso diferentes categorías de tickets de acuerdo con el sector elegido:

General damas: $20.000.

$20.000. General caballeros: $40.000.

$40.000. General con tribuna damas: $45.000.

$45.000. General con tribuna caballeros: $65.000.

$65.000. Preferencial (boxes) con tribuna: $120.000.

La venta anticipada se realiza de manera online mediante la plataforma Ticket Motor de la ACTC.

Comprar entradas para el TC en San Luis – Ticket Motor ACTC

Menores, jubilados y personas con discapacidad

Los menores de hasta 10 años inclusive podrán ingresar gratuitamente al sector general, aunque deberán abonar la entrada correspondiente si desean acceder a otros sectores. Desde los 11 años se aplica la tarifa de adulto y será necesario presentar el DNI para acreditar la edad.

Los jubilados que presenten el carnet de PAMI en el ingreso tendrán un 50% de descuento para el sector general. El beneficio será únicamente para entradas adquiridas en la puerta del autódromo y no para las compras anticipadas por internet.

En tanto, las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente al sector general presentando Certificado Único de Discapacidad (CUD) y DNI. En casos de discapacidad motriz, el acompañante también podrá acceder sin cargo cuando esa condición figure expresamente en el certificado.

Estacionamiento gratuito y sector para motorhomes

El estacionamiento será gratuito tanto en los sectores generales como en el área de boxes para motos, automóviles y pick-ups que no posean tráiler o casilla.

Para quienes lleguen en motorhome, se habilitará una zona especial de acampe con un costo de $30.000. Ese valor corresponde únicamente al espacio de acampe y no incluye la entrada al autódromo, que deberá comprarse por separado.

Un fin de semana a puro automovilismo en San Luis

Con el inicio de la Copa de Oro como principal atractivo, el regreso del Turismo Carretera a San Luis convertirá al Rosendo Hernández en uno de los epicentros del automovilismo argentino durante el segundo fin de semana de septiembre.

La combinación de la definición deportiva, la tradición del TC y el regreso de la categoría al circuito puntano anticipa una importante convocatoria de fanáticos para acompañar una fecha clave en la lucha por el título 2026.