El villamercedino Leonardo Balerdi deja Francia y está a un paso de jugar en la Roma

Leonardo Balerdi realizaría este sábado la revisión médica en Roma y, si no surge ningún inconveniente y los clubes terminan de cerrar la operación, firmará su incorporación al conjunto italiano. El defensor surgido en Sportivo Pueyrredón está muy cerca de sumar un nuevo capítulo a una carrera que comenzó en Villa Mercedes y que ya lo llevó por Argentina, Alemania y Francia.

De Villa Mercedes a uno de los escenarios más importantes del fútbol italiano. La carrera de Leonardo Balerdi está a punto de sumar otro destino de enorme relevancia: la AS Roma.

El defensor de 27 años se encuentra muy cerca de dejar el Olympique de Marsella, institución en la que logró consolidarse en el fútbol europeo, para incorporarse al equipo de la capital italiana.

De acuerdo con la información publicada este viernes por medios franceses e italianos, Roma y Olympique de Marsella se encuentran ultimando los detalles de la operación. La negociación contempla inicialmente un préstamo con opción de compra, que podría transformarse en obligación bajo determinadas condiciones.

El paso decisivo podría producirse este sábado, cuando Balerdi es esperado en Roma para someterse a la revisión médica. Superada esa instancia y una vez completados los acuerdos contractuales, quedaría en condiciones de firmar con su nuevo club.

Por el momento, sin embargo, la transferencia no fue anunciada oficialmente, por lo que resta esperar la confirmación definitiva de las instituciones involucradas.

De Pueyrredón al sueño de Boca

La historia futbolística de Leonardo Julián Balerdi Rosa comenzó lejos de los grandes estadios europeos. Nació el 26 de enero de 1999 en Villa Mercedes, San Luis, y dio sus primeros pasos con una pelota en Sportivo Pueyrredón.

Allí realizó buena parte de su formación inicial hasta que, siendo adolescente, apareció una oportunidad que cambiaría definitivamente su recorrido.

En 2013, con apenas 14 años, dejó Villa Mercedes para incorporarse a las divisiones inferiores de Boca Juniors.

En el club de la Ribera completó su formación y fue modificando incluso su posición dentro de la cancha. De desempeñarse inicialmente en el mediocampo pasó a convertirse en marcador central, puesto desde el cual comenzó a llamar la atención por su técnica, capacidad para anticipar y salida con pelota dominada.

Su crecimiento fue acelerado. En 2018 llegó el debut en la Primera División de Boca Juniors, dando el salto definitivo al fútbol profesional.

Europa llegó muy rápido

La estadía de Balerdi en la máxima categoría argentina fue breve. Su proyección despertó rápidamente el interés europeo y en enero de 2019 fue transferido al Borussia Dortmund, uno de los clubes más importantes de Alemania.

Con apenas 19 años comenzó entonces la aventura europea.

En Alemania sumó experiencia en el Borussia Dortmund y posteriormente apareció una oportunidad que terminaría siendo fundamental para su carrera: el Olympique de Marsella.

El defensor llegó al conjunto francés inicialmente a préstamo en 2020. Su rendimiento convenció al club y posteriormente la institución adquirió definitivamente su pase.

Consolidación y capitanía en Marsella

Fue en Marsella donde Balerdi terminó de consolidarse como futbolista europeo.

Con el paso de las temporadas acumuló partidos en la Ligue 1 y en competiciones internacionales, se transformó en una referencia defensiva y llegó a portar la cinta de capitán del Olympique de Marsella.

Su evolución también volvió a abrirle las puertas de la Selección Argentina, con la que acumuló convocatorias y presencias internacionales.

Ahora, después de más de cinco temporadas vinculadas al conjunto francés, el defensor mercedino aparece ante la posibilidad de afrontar un nuevo desafío.

Roma, el próximo gran escenario

La AS Roma presentó una propuesta concreta por el defensor argentino y las negociaciones avanzaron durante las últimas horas. El equipo italiano busca reforzar su última línea y Balerdi aparece como uno de los nombres elegidos para integrar el plantel conducido por Gian Piero Gasperini.

De concretarse la transferencia, el futbolista de Villa Mercedes desembarcará en la Serie A italiana, una de las principales ligas de Europa, y vestirá la camiseta de uno de los clubes históricos del continente.

La operación todavía necesita superar los últimos pasos administrativos y médicos antes de convertirse oficialmente en una transferencia.

Pero el recorrido ya resulta significativo: Sportivo Pueyrredón, Boca Juniors, Borussia Dortmund, Olympique de Marsella y, si todo marcha según lo previsto, AS Roma.

Una carrera que comenzó en una cancha de Villa Mercedes y que continúa escribiéndose entre algunos de los grandes escenarios del fútbol europeo.