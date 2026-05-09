El villamercedino Tadeo Miguel ganó la medalla de bronce en el Nacional U20 de Atletismo

El atleta villamercedino Tadeo Miguel consiguió una destacada actuación en el 55.º Campeonato Argentino U20 de Atletismo, al obtener la medalla de bronce en lanzamiento de disco con una marca de 42.88 metros. La competencia se desarrolla este fin de semana en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.

El joven deportista integra la escuela Mercedes Pista y Campo y representa a la Federación Atlética Sanluiseña junto a otros atletas de la provincia en una de las competencias nacionales más importantes de la categoría juvenil.

La delegación puntana viajó acompañada por el profesor Mario Quiroga, referente del atletismo local y formador de numerosos deportistas de Villa Mercedes.

El campeonato reúne a atletas U20 de distintos puntos del país y funciona como una instancia clave dentro del calendario oficial de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), además de servir como evaluación para futuras competencias internacionales juveniles.

La medalla obtenida por Tadeo Miguel representa un nuevo logro para el atletismo de Villa Mercedes, consolidando el crecimiento de los jóvenes talentos locales en el ámbito nacional.