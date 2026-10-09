El villamercedino Tino Libaak fue convocado al Mundial de Pádel que se jugará en Qatar

Libaak, el jugador nacido en Villa Mercedes, fue convocado para representar a la Argentina en el Campeonato Mundial de Pádel, que se disputará en Doha, Qatar, del 2 al 7 de noviembre de 2026.

Valentino “Tino” Libaak tiene 21 años y volverá a vestir la camiseta albiceleste después de haber sido una pieza clave en la conquista masculina de la edición 2024, justamente ante España.

La convocatoria de la Selección argentina

La Asociación de Pádel Argentino (APA) difundió una lista de 16 deportistas, divididos en ocho varones y ocho mujeres. El seleccionado masculino intentará retener la corona obtenida hace dos años, mientras que el equipo femenino buscará quedarse con el título luego de la derrota ante España en la final de 2024.

El plantel masculino estará dirigido por Rodrigo Ovide y Gabriel Reca. Además de Libaak, fueron convocados Agustín Tapia, Federico Chingotto, Leandro Augsburger, Franco Stupaczuk, Martín Di Nenno, Maximiliano Arce y Gonzalo Alfonso.

Tapia es actualmente el número uno del mundo junto con el español Arturo Coello, mientras que Chingotto integra la segunda mejor pareja del ranking internacional junto con Alejandro Galán.

El antecedente de Libaak en el Mundial 2024

En la definición del Mundial de 2024 contra España, Libaak y Augsburger disputaron el punto decisivo frente a Paquito Navarro y Mike Yanguas. La pareja argentina se impuso en un partido definido en el tie-break del último set y consiguió el resultado que le permitió al seleccionado quedarse con el campeonato.

Con aquella victoria, el jugador villamercedino se convirtió en uno de los protagonistas de la consagración argentina. Su trayectoria también incluye una evolución desde las categorías formativas hasta el circuito profesional Premier Padel, además de experiencias junto a figuras como Fernando Belasteguín.

Un nuevo desafío en Qatar

La convocatoria le permitirá a Libaak regresar a Qatar para disputar otra competencia mundialista. El jugador compartirá nuevamente el desafío con Augsburger, con quien fue campeón en 2024.

La nómina también presenta dos incorporaciones respecto del plantel campeón: Arce y Alfonso ocuparán los lugares de Sanyo Gutiérrez y Álex Chozas.