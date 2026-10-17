Emiliano “Dibu” Martínez: los estudios dieron bien, pero tiene una lesión en la mandíbula

El arquero del Chelsea fue trasladado en camilla tras un choque ante Everton. La tomografía de cabeza, espalda y cuello no mostró complicaciones, aunque permanecía internado por una lesión mandibular.

Emiliano “Dibu” Martínez encendió la preocupación este sábado al salir en camilla durante el triunfo del Chelsea ante Everton. El arquero se sometió a estudios que, según las primeras informaciones, dieron bien y descartaron una conmoción cerebral. Sin embargo, permanecía en el hospital por una lesión en la mandíbula.

La tomografía de la cabeza y los estudios realizados en la espalda y el cuello no presentaron complicaciones, de acuerdo con los datos difundidos tras el choque con Branthwaite. La información fue consignada por el periodista Gastón Edul.

Hasta el momento, el Chelsea no había difundido un parte médico oficial con detalles sobre el estado de salud del arquero argentino. Tampoco se conocía el grado de la lesión en la mandíbula.

La preocupación en la Selección argentina

La situación también era seguida de cerca por la Selección argentina, que tiene previstos amistosos ante Uruguay, el 13 de noviembre, y Costa Rica, el 17 de ese mes.

Por ahora, resulta prematuro determinar si Martínez podrá estar disponible para su club o para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. La prioridad, según la información disponible, es que el arquero se recupere por completo tras el golpe.