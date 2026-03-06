España pidió reubicar la Finalissima ante Argentina por el conflicto en Medio Oriente

La Federación Española de Fútbol (RFEF) solicitó formalmente modificar la sede de la Finalissima, el partido que enfrenta al campeón de la Eurocopa con el campeón de la Copa América, debido a las crecientes tensiones y riesgos de seguridad en Medio Oriente, región que inicialmente estaba considerada para albergar el encuentro frente a Argentina.

La preocupación surgió a partir del aumento de la inestabilidad geopolítica en la zona, particularmente tras los recientes enfrentamientos y amenazas militares que elevaron el nivel de alerta internacional. Ante este escenario, las autoridades del fútbol español pidieron a UEFA y CONMEBOL analizar alternativas para garantizar la seguridad de jugadores, delegaciones y espectadores.

El partido que enfrenta a los campeones continentales

La Finalissima es un torneo intercontinental que reúne al campeón de la Eurocopa y al ganador de la Copa América. La última edición se disputó en 2022 en el estadio Wembley, en Londres, donde la Selección Argentina venció a Italia por 3-0, en una actuación destacada del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Para la próxima edición, el enfrentamiento entre Argentina y España se proyectaba como uno de los eventos futbolísticos más relevantes del calendario internacional, ya que reunirá a dos de las selecciones más competitivas del momento.

Preocupación por el contexto internacional

El pedido de la RFEF se fundamenta en la escalada de tensiones militares y diplomáticas en Medio Oriente, que en las últimas semanas generaron preocupación en distintos organismos deportivos internacionales.

Si bien el encuentro aún no tiene fecha confirmada, la sede en esa región había sido considerada dentro de la estrategia de expansión comercial del fútbol internacional. Sin embargo, el contexto actual llevó a revisar esa decisión.

Qué puede pasar ahora con la Finalissima

Las organizaciones responsables del evento, UEFA y CONMEBOL, deberán evaluar nuevas opciones de sede que ofrezcan condiciones logísticas y de seguridad adecuadas.

Entre las alternativas que podrían aparecer nuevamente en el radar figura Europa, donde estadios como Wembley o grandes escenarios en España o Italia cuentan con infraestructura y antecedentes recientes en este tipo de partidos.

Mientras tanto, el duelo entre Argentina y España continúa generando expectativa en el mundo del fútbol, ya que enfrentaría a dos selecciones repletas de figuras y con estilos de juego muy competitivos.