Esteban Andrada pidió disculpas tras su expulsión en España: “Estoy muy arrepentido”

Esteban Andrada rompió el silencio después del escándalo ocurrido en el partido entre Huesca y Real Zaragoza, por la Segunda División del fútbol español. El arquero argentino fue expulsado tras protagonizar una agresión contra Jorge Pulido, capitán del equipo rival, en el cierre del clásico aragonés.

⚽🇦🇷 Esteban Andrada pidió disculpas tras su expulsión en España El arquero argentino reconoció su error luego de agredir al capitán del Huesca durante el clásico aragonés. “Estoy muy arrepentido”, expresó el jugador del Real Zaragoza, que ahora podría enfrentar una dura sanción disciplinaria. #EstebanAndrada #RealZaragoza #Huesca #FútbolEspañol #SegundaDivisión #FútbolArgentino #ActualidadVMI #VMIRadio881 #VillaMercedesInfo

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El futbolista mendocino, actualmente en Real Zaragoza, difundió un mensaje público en el que reconoció su error y pidió disculpas por lo sucedido.

“Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y menos para un profesional como lo soy”, expresó Andrada en un video publicado por la institución española.

El exarquero de Lanús, Boca Juniors y la Selección Argentina aseguró que se trató de un episodio aislado dentro de su trayectoria deportiva. “A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión; la toqué afuera del área con la mano. Fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma”, sostuvo.

Andrada también le pidió disculpas directamente a Jorge Pulido y al entorno de Huesca. “Somos colegas y, sinceramente, fue un acto mío: me desconecté en ese momento”, manifestó.

Tras el episodio, Real Zaragoza repudió lo ocurrido y adelantó que evaluará posibles sanciones internas. En España, además, medios deportivos señalaron que el arquero podría recibir una dura sanción y quedar marginado del plantel en el tramo final de la temporada.

El propio jugador se puso a disposición de las autoridades de La Liga para afrontar las consecuencias disciplinarias. “Estoy disponible para dar explicaciones”, concluyó.