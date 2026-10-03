Extendieron la detención de Fernando Alcaje y la defensa pidió una evaluación psiquiátrica

La audiencia se realizó este sábado 3 de octubre en el Juzgado de Garantía N° 4 de Villa Mercedes. La defensa rechazó la formulación de cargos y solicitó una prórroga para producir evidencia y discutir los riesgos procesales. La jueza subrogante Natalia Pereyra Cardini concedió el plazo, por lo que Fernando Alcaje continuará detenido hasta el miércoles 7 de octubre. Además, a pedido de la defensa, se ordenó que sea evaluado por un profesional de salud mental.

La investigación por la agresión sufrida por el periodista Miguel “Copito” Ocampos y otros dos trabajadores de prensa avanzó este sábado con la formulación de cargos contra Fernando Alcaje, durante una audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantía N° 4 de Villa Mercedes.

Según confirmó oficialmente Prensa Judicial Villa Mercedes, Alcaje fue imputado por lesiones leves —tres hechos—, daños y amenazas.

La jueza subrogante Natalia Pereyra Cardini admitió la formulación de cargos y concedió el pedido de prórroga de detención realizado por la defensa.

En consecuencia, el imputado continuará detenido hasta el próximo miércoles 7 de octubre, cuando deberá volver a analizarse su situación.

Cómo comenzó el episodio

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal reconstruyó cronológicamente el episodio ocurrido el jueves 1 de octubre, en una estación de servicio ubicada en la intersección de Eleodoro Lobos y avenida 25 de Mayo, en Villa Mercedes.

Según la acusación fiscal, Alcaje llegó al lugar a bordo de una motocicleta Suzuki.

En la playa de estacionamiento se encontraba Miguel “Copito” Ocampos, periodista de FM Latina, quien había concurrido al lugar para realizar una entrevista.

También estaban presentes otros trabajadores de prensa.

De acuerdo con la reconstrucción realizada durante la audiencia, Alcaje se dirigió hacia el vehículo en el que se encontraba Ocampos, abrió la puerta e ingresó al habitáculo.

La agresión contra “Copito” Ocampos

Una vez dentro del vehículo, según sostuvo la Fiscalía, Alcaje comenzó a agredir físicamente al periodista mediante golpes de puño y zamarreos.

Durante el ataque habría expresado: “Esto te pasa por no darme derecho de réplica”.

La frase coincide con lo relatado posteriormente por Ocampos, quien explicó que el reclamo estaría relacionado con una publicación periodística realizada tiempo atrás.

La agresión cesó inicialmente por la intervención de otras personas que se encontraban en el lugar.

Parte de lo sucedido quedó registrado en video.

La intervención de Daniel y Mayra Rodríguez

Mientras se desarrollaba el episodio, Daniel Rodríguez y su hija Mayra Rodríguez comenzaron a registrar lo que ocurría con teléfonos celulares y reclamaron que cesaran las agresiones.

Según la descripción realizada por la Fiscalía durante la audiencia, Alcaje se dirigió hacia Daniel Rodríguez y lo golpeó en el antebrazo derecho, provocándole una lesión y ocasionando que se le cayera el teléfono celular.

Posteriormente, siempre de acuerdo con la acusación, Alcaje habría golpeado la mano de Mayra Rodríguez, haciendo que el celular con el que filmaba cayera al piso.

La joven intentó evitar que el aparato fuera destruido y, según la reconstrucción fiscal expuesta durante la audiencia, recibió una patada en la zona de la pierna y tobillo izquierdo.

El teléfono finalmente resultó dañado.

Este último episodio integra el hecho por daños incluido en la imputación.

Las amenazas investigadas

La Fiscalía también incorporó a la acusación las expresiones que Alcaje habría realizado después de las agresiones.

Según se expuso durante la audiencia, el imputado habría continuado gritando y pronunciado amenazas relacionadas con volver a encontrar y agredir a las víctimas.

El Ministerio Público Fiscal consideró esas manifestaciones dentro del contexto de violencia inmediatamente anterior y formuló también el cargo por amenazas.

Posteriormente, el acusado se retiró del lugar en motocicleta.

Tres hechos de lesiones leves

La investigación determinó que fueron tres las personas que sufrieron lesiones, circunstancia que derivó en la formulación de cargos por tres hechos de lesiones leves.

La calificación se completa, hasta esta instancia del proceso, con los delitos de daños y amenazas.

La publicación oficial de Prensa Judicial confirmó que durante la audiencia la Fiscalía mencionó las lesiones y las evidencias reunidas hasta el momento y anticipó que solicitará “la medida más gravosa”.

Qué planteó cada una de las partes

El representante del particular damnificado no formuló objeciones durante esta instancia y adhirió provisoriamente a la calificación legal propuesta por la Fiscalía, aunque dejó planteada la reserva de impulsar otras calificaciones posteriormente.

También manifestó su acuerdo respecto de la medida solicitada.

La Defensa, en cambio, rechazó la formulación de cargos y solicitó una prórroga de la detención.

El objetivo planteado por el abogado defensor es producir evidencia durante ese período para intentar demostrar que no existen riesgos procesales que justifiquen la aplicación de la medida más gravosa solicitada por la Fiscalía.

Finalmente, la jueza Natalia Pereyra Cardini admitió la formulación de cargos y concedió la prórroga solicitada por la defensa.

La defensa también pidió una evaluación psiquiátrica

Además de lo consignado en el comunicado oficial de Prensa Judicial, durante la audiencia la defensa realizó un planteo relacionado con la salud de Alcaje.

El abogado manifestó que su defendido habría atravesado anteriormente un problema de adicciones, que realizó un tratamiento y que actualmente, según sostuvo, no consume sustancias.

La defensa argumentó además que aquella situación habría dejado secuelas en su salud mental y solicitó que fuera evaluado por un psiquiatra.

Estas afirmaciones corresponden a lo manifestado por el abogado defensor durante la audiencia y no constituyen por sí mismas un diagnóstico médico.

También se informó que Alcaje recibe medicación vinculada con la presión arterial y afecciones cardíacas y que tendría antecedentes de un ACV y un infarto, siempre según lo manifestado por la defensa.

La magistrada hizo lugar al pedido de evaluación y dispuso el traslado del detenido a un servicio de salud mental para que un profesional determine su estado y establezca, si corresponde, algún tratamiento o medicación.

Quiénes participaron de la audiencia

La audiencia estuvo encabezada por Natalia Pereyra Cardini, jueza subrogante del Juzgado de Garantía N° 4, con la intervención de Daniela López Martin como secretaria.

Por el Ministerio Público Fiscal participaron Maximiliano Bazla y Cecilia Framini.

En representación del particular damnificado intervino Bautista Rivadera, mientras que la defensa de Alcaje estuvo a cargo de Germán Anabitarte.

Cronología del caso

Jueves 1 de octubre: se produce la agresión en la estación de servicio ubicada en Eleodoro Lobos y avenida 25 de Mayo. Tres trabajadores de prensa resultan lesionados, según la acusación fiscal. Parte del episodio queda registrado en video.

Después de la agresión: el acusado se retira del lugar en motocicleta. Las víctimas son examinadas y las lesiones son calificadas como leves.

Durante la investigación: efectivos de la Comisaría Seccional 29° secuestran preventivamente una motocicleta que estaría vinculada con el episodio.

Viernes 2 de octubre: Alcaje se presenta voluntariamente ante la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 1 acompañado por su abogado. Posteriormente es notificado de su detención y queda alojado en la Comisaría Seccional 29°.

Sábado 3 de octubre: se realiza la audiencia en el Juzgado de Garantía N° 4. La Justicia admite la formulación de cargos por tres hechos de lesiones leves, daños y amenazas y concede la prórroga de detención solicitada por la defensa. También se dispone una evaluación de salud mental a pedido de esa parte.

Miércoles 7 de octubre: vence la prórroga concedida y deberá analizarse nuevamente la situación de detención del imputado.

La causa continuará ahora con la producción de evidencia de las partes y la discusión sobre las medidas que corresponderá adoptar respecto de Fernando Alcaje, quien permanece detenido.

Fuente: Prensa Judicial Villa Mercedes – Ministerio Público Fiscal.

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