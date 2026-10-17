Ferias en Villa Mercedes ofrecerán artesanías, plantas y productos gastronómicos por el Día de la Madre

Más de 200 emprendedores participarán durante el fin de semana en distintos espacios de Villa Mercedes, con opciones de regalo, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia.

Las ferias de Villa Mercedes ofrecerán este fin de semana plantas, artesanías, panificados y productos gastronómicos como alternativas de regalo por el Día de la Madre. Los puestos funcionarán el sábado y el domingo en distintos espacios de la ciudad.

Según explicó el jefe del Programa de Vinculación e Innovación Social Tecnológica de la Municipalidad, está prevista la participación de más de 200 emprendedores en la Plaza San Martín, el Parque Eva Perón y el Parque Costanera Río Quinto.

Emprende VM en El Lago

En El Lago, el encuentro Emprende VM se realizará este sábado de 15 a 19. Participarán artesanos, productores y emprendedores, junto con el Paseo Verde, integrado por viveristas de Villa Mercedes.

También habrá un patio gastronómico y se ofrecerán prendas de segunda mano como parte de una propuesta vinculada con la moda circular. La actividad permitirá recorrer el predio y disfrutar de una tarde al aire libre.

Días y horarios de las ferias

En la Plaza San Martín, los puestos atenderán el sábado y el domingo de 17 a 22. En el Parque Eva Perón, los feriantes estarán ambos días de 10 a 18, en el sector ubicado sobre avenida Presidente Perón y Carlos Pellegrini.

El funcionario señaló que el municipio cuenta con cerca de 400 emprendedores y que la participación en estos espacios no tiene costo. La iniciativa busca facilitar la comercialización de productos y acercar a los vecinos la variedad de artículos elaborados en la ciudad.

Paseo de Artesanos

Por otra parte, el Paseo de Artesanos se instalará este sábado en la plaza del Sesquicentenario, de 14:30 a 22. La jornada incluirá música a cargo del DJ Nico y sorteos entre quienes realicen compras.

Con información de: elchorrillero.com

Con información de: elchorrillero.com