Fernando Calabuig, de Villa Mercedes, ganó el título absoluto en el Campeonato Sudamericano de fisicoculturismo

Fernando Calabuig, deportista de Villa Mercedes, se consagró campeón absoluto en la 51.ª edición del Campeonato Sudamericano de fisicoculturismo, disputada del 17 al 20 de septiembre en Buenos Aires. Según informó Bruno Vargas, fue el único representante de San Luis en la competencia.

Calabuig obtuvo la medalla de plata en Challenger Men’s Physique y otra medalla de plata en Senior Men’s Physique. Además, ganó la categoría Máster.

Tras esos resultados, el villamercedino se impuso en el overall, la instancia que le dio el título de campeón absoluto del certamen. Su actuación reunió cuatro distinciones y llevó a Villa Mercedes al podio sudamericano.