Fin de semana con lluvias y frío en San Luis: las máximas no superarán los 19°

El pronóstico de la REM anticipa inestabilidad, precipitaciones y temperaturas frescas para el sábado y el domingo en la provincia.

Las lluvias y el frío marcarán el fin de semana en la provincia de San Luis, según el pronóstico extendido de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM). Para el sábado y el domingo se prevén cielos mayormente nublados, precipitaciones y temperaturas máximas de entre 17 °C y 19 °C.

El sábado se espera una jornada mayormente nublada, con precipitaciones de variada intensidad y un leve descenso de las temperaturas. La mínima promedio será de 9 °C y la máxima alcanzará los 17 °C.

El viento soplará del sureste y podría registrar ráfagas fuertes en la región norte de la provincia.

Cómo seguirá el tiempo el domingo

El domingo continuará la inestabilidad, aunque se anticipa un leve ascenso de la temperatura máxima. El cielo estará mayormente nublado a nublado, con probabilidad de precipitaciones aisladas.

La mínima será de 7 °C y la máxima llegará a 19 °C, con viento del sureste.

El pronóstico para el lunes

Para el lunes, la REM anticipó otra jornada inestable, con cielo parcialmente nublado a nublado, pero con temperaturas en ascenso.

Se esperan una mínima de 7 °C y una máxima de 22 °C. El viento será del noreste, con algunas ráfagas fuertes.

De acuerdo con el pronóstico, el fin de semana estará acompañado por condiciones inestables y temperaturas frescas, mientras que el lunes comenzará una recuperación térmica.