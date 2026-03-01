Finalissima 2026 en duda: suspenden el fútbol en Medio Oriente y la FIFA evalúa cambiar la sede

La Finalissima entre la Selección argentina y España, prevista para el 27 de marzo en el estadio de Lusail, Qatar, quedó en suspenso tras la decisión de la federación local de suspender todas las actividades deportivas. El conflicto bélico en Medio Oriente generó un efecto inmediato en el calendario internacional y encendió las alarmas en la FIFA.

El encuentro, que debía enfrentar al campeón de América con el campeón de Europa, ahora podría disputarse en otra sede. Aunque el máximo organismo del fútbol mundial no emitió un comunicado oficial, sigue de cerca la evolución del escenario geopolítico.

La medida adoptada por la Federación de Fútbol de Qatar responde al contexto regional tras la escalada de tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán, situación que impactó de lleno en el desarrollo normal de las competencias deportivas en la zona.

Se suspendieron torneos y ligas en la región

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) anunció el aplazamiento de todos los partidos previstos en Oriente Medio correspondientes a sus competencias continentales, entre ellas la Liga de Campeones Élite, la Liga de Campeones 2 y la Challenge League.

La decisión afecta partidos programados para el domingo y el lunes, y se suma a la suspensión de las ligas locales en Israel, Irán y Qatar, entre otros países involucrados directa o indirectamente en el conflicto.

El impacto también alcanzó a otras disciplinas. La Euroliga confirmó la cancelación definitiva del torneo juvenil de básquet “Next Generation”, que se disputaba en Abu Dabi con equipos sub-18 de Europa.

Incertidumbre en el calendario internacional

En este contexto, la organización de la Finalissima —un evento de alto perfil internacional— deberá analizar alternativas logísticas y de seguridad para garantizar su realización.

El estadio de Lusail, que fue escenario de la final del Mundial 2022, era la sede confirmada para el cruce entre la Argentina campeona de la Copa América y la España campeona de la Eurocopa. Sin embargo, la coyuntura obliga ahora a evaluar otras opciones.

Mientras tanto, el fútbol mundial permanece expectante ante un conflicto que excede el ámbito deportivo, pero que ya impacta de lleno en su calendario.