Finalissima cancelada: Argentina y España no jugarán el duelo entre campeones por falta de acuerdo y problemas de seguridad

La Finalissima entre Argentina y España fue oficialmente cancelada luego de una reunión virtual entre UEFA, CONMEBOL, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El encuentro estaba previsto para el 27 de marzo en Doha, Qatar, pero la falta de condiciones de seguridad por el conflicto en Oriente Medio y las dificultades para acordar una nueva sede terminaron por frustrar el evento.

Un partido suspendido por la situación geopolítica

Según informaron fuentes de la organización, la primera complicación surgió por la situación política y de seguridad en la región, que impidió garantizar la realización del encuentro en Qatar, país inicialmente elegido para albergar el evento.

Tras esa decisión, UEFA y CONMEBOL iniciaron negociaciones para encontrar una sede alternativa, pero las distintas propuestas no lograron consenso entre las federaciones participantes.

Las alternativas que se analizaron y no prosperaron

Entre las opciones evaluadas, UEFA propuso disputar el partido en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, manteniendo la fecha original del 27 de marzo y con un reparto del 50% de entradas para cada selección. Sin embargo, la AFA rechazó la propuesta.

Otra alternativa planteada fue una Finalissima a doble partido, con un primer encuentro en Madrid y una revancha en Buenos Aires durante una ventana internacional previa a la Eurocopa y la Copa América de 2028. Esta posibilidad tampoco prosperó.

Como último intento, UEFA solicitó el compromiso de Argentina para jugar en una sede neutral en Europa, ya sea el 27 o el 30 de marzo, pero tampoco hubo acuerdo.

Diferencias en el calendario internacional

Desde Argentina se propuso disputar el partido después del próximo Mundial, aunque España no contaba con fechas disponibles en su calendario internacional.

La AFA también planteó jugar el 31 de marzo, una fecha que finalmente resultó inviable para la federación europea.

Ante la falta de consenso y la imposibilidad de reorganizar el partido en tan poco tiempo, UEFA confirmó oficialmente la cancelación de la Finalissima 2026.

Un torneo que nació para unir a Europa y Sudamérica

La Finalissima es un torneo creado a partir de la colaboración entre UEFA y CONMEBOL y enfrenta a los campeones de Europa y Sudamérica.

La primera edición se disputó en 2022 en el estadio Wembley de Londres, donde Argentina, entonces dirigida por Lionel Scaloni, goleó 3-0 a Italia y se quedó con el trofeo.

La cancelación de la edición que debía enfrentar a España (campeón de la Eurocopa 2024) y Argentina (campeón de la Copa América 2024) representa una fuerte decepción para las organizaciones, que buscaban consolidar este torneo como uno de los grandes eventos del fútbol internacional.

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