Fiscalía ordenó la detención de Luna Amarilis Agüero y reveló detalles del ataque que dejó a un joven gravemente quemado

La Fiscalía de Instrucción en lo Penal N.° 5 de la Segunda Circunscripción Judicial ordenó este viernes la detención de Luna Amarilis Agüero, de 20 años, en el marco de la investigación por el violento ataque ocurrido en una vivienda del barrio La Ribera, en Villa Mercedes, donde Lautaro Rodrigo Britos, de 22 años, sufrió gravísimas quemaduras tras ser presuntamente rociado con combustible y prendido fuego.

La causa fue caratulada como “Averiguación homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa, en concurso real con incendio doloso”, mientras la investigación continúa reuniendo pruebas para reconstruir la mecánica del hecho.

La joven había sido demorada durante la madrugada

Desde el Departamento Homicidios Villa Mercedes, dependiente de la Dirección General de Investigaciones (DG-13), informaron que la acusada había sido demorada durante la madrugada de este viernes por efectivos policiales y, tras el avance de las actuaciones y la recolección de pruebas, la Fiscalía dispuso su detención formal.

Posteriormente fue trasladada por personal del Departamento Homicidios Villa Mercedes a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia provincial.

Qué sostiene la investigación

De acuerdo con la información oficial, las averiguaciones realizadas hasta el momento indican que Luna Amarilis Agüero se presentó en la vivienda junto a otra persona.

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que ambas habrían ingresado por la fuerza al domicilio donde se encontraba Lautaro Britos.

Siempre según la investigación, la joven habría rociado con combustible tanto al joven como a un colchón y luego iniciado el fuego, provocando un incendio que rápidamente se propagó por la habitación y otros sectores de la vivienda.

Las autoridades aún trabajan para determinar con precisión cuál fue la sustancia inflamable utilizada y establecer la participación de la segunda persona que acompañaba a la acusada.

Las personas presentes intentaron rescatar a la víctima

Al momento del ataque había otras personas dentro de la vivienda.

Según el informe oficial, quienes se encontraban en el lugar intentaron sofocar las llamas y auxiliar a Lautaro Britos hasta la llegada del personal de emergencia.

El incendio ocasionó importantes daños materiales en la vivienda y generó riesgo para inmuebles linderos, aunque no se registraron otras personas lesionadas.

La víctima permanece internada en estado crítico

Tras el ataque, personal del SEMPRO trasladó al joven, quien posteriormente fue derivado al Hospital Central “Ramón Carrillo”, en la ciudad de San Luis, donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El parte policial informó que el joven sufrió quemaduras en aproximadamente el 50 % de su cuerpo.

Sin embargo, en diálogo con Daniel Arce, de VMI Radio 88.1 FM, Carina Chaparro, tía de la víctima, aseguró que Lautaro presenta quemaduras en el 75 % de su cuerpo, además de graves lesiones en las vías respiratorias y uno de sus pulmones severamente comprometido.

La familiar explicó que el tratamiento será prolongado y que la madre del joven deberá permanecer junto a él durante todo el proceso de recuperación, motivo por el cual la familia comenzó una campaña solidaria para afrontar los gastos que demandará la internación.

Villa Mercedes se moviliza por Lautaro

Mientras la investigación avanza en sede judicial, crece la preocupación por el estado de salud de Lautaro Britos.

Familiares, amigos y vecinos impulsaron una cadena de oración para acompañar su recuperación y expresaron su apoyo a través de redes sociales, donde también comenzaron a difundirse iniciativas solidarias para colaborar con la familia.

La causa continúa bajo la dirección de la fiscal Dra. Gisela Milstein, quien dispuso nuevas medidas investigativas para esclarecer completamente las circunstancias del hecho y determinar la responsabilidad de todas las personas involucradas.

Seguí el caso: https://www.villamercedes.info/villa-mercedes-imputaron-a-la-joven-acusada-de-incendiar-a-su-pareja-y-continuara-presa/