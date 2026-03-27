Fórmula 1: Franco Colapinto fue 17° en la segunda práctica del GP de Japón y quedó bajo revisión

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el 17° lugar en la segunda sesión de entrenamientos del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, en el circuito de Suzuka, en el marco de la tercera fecha del calendario.

En su debut absoluto en territorio japonés, el corredor de Alpine completó una jornada con evolución en la grilla respecto a la primera práctica, aunque con mayores diferencias en los tiempos.

Durante su primera salida, Colapinto se ubicó 16° a 1.695 segundos del líder. Sin embargo, en la segunda tanda cayó al 17° puesto, ampliando la brecha a más de dos segundos. Además, la diferencia con su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, pasó de las 383 milésimas iniciales a poco más de siete décimas.

El momento más destacado —y polémico— de la sesión se dio en un cruce con el tricampeón mundial Max Verstappen. El incidente ocurrió cuando el argentino realizaba maniobras de calentamiento de neumáticos (zigzag) en la penúltima recta, antes de la exigente curva 130-R.

En ese instante, el piloto de Red Bull, que venía en vuelta rápida, se encontró con el monoplaza de Colapinto, lo que arruinó su intento de vuelta. La situación generó inmediata atención y derivó en la intervención de los comisarios deportivos.

Tras la sesión, la FIA (Federación Internacional del Automóvil) inició una revisión del episodio para determinar si existió una obstrucción indebida. Si bien se espera una resolución leve, como una advertencia formal, no se descarta una posible sanción que podría impactar en la grilla de largada del domingo.

En cuanto a los tiempos, el panorama cambió respecto a la primera práctica. El australiano Oscar Piastri, con McLaren, se quedó con el mejor registro al marcar 1:30.133, seguido por el italiano Kimi Antonelli. El británico George Russell completó el podio de la sesión, superando al monegasco Charles Leclerc.

La actividad en Suzuka continuará con la última práctica libre este viernes, mientras que la clasificación se disputará el sábado a las 3:00 (hora argentina). La carrera principal del Gran Premio de Japón se correrá el domingo, también en horario de madrugada.