Fórmula 1: Franco Colapinto fue séptimo en Miami tras sanción a Charles Leclerc y logró su mejor resultado en la categoría

El argentino Franco Colapinto firmó este domingo su mejor resultado en la Fórmula 1 al finalizar en el séptimo puesto del Gran Premio de Miami, luego de que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) sancionara con 20 segundos a Charles Leclerc (Ferrari).

En pista, el piloto de Alpine había cruzado la meta en la octava posición, pero la penalización al corredor monegasco —por exceder los límites de la pista en reiteradas ocasiones— modificó la clasificación final y le permitió avanzar un lugar.

Una mejora clave para Colapinto

El pilarense de 22 años volvió a mostrar solidez en un circuito exigente como el de Miami, donde había largado desde el octavo puesto. Con una conducción consistente y sin errores, logró mantenerse en zona de puntos y aprovechar las circunstancias para escalar posiciones.

El séptimo lugar representa hasta ahora su mejor desempeño desde su llegada a la máxima categoría, consolidando su crecimiento dentro de la estructura de Alpine.

La decisión de la FIA que cambió el clasificador

Tras la carrera, los comisarios deportivos de la FIA determinaron aplicar una sanción de 20 segundos a Leclerc, luego de detectar reiteradas salidas de pista que le otorgaron ventaja deportiva.

La penalización impactó directamente en la tabla final, relegando al piloto de Ferrari y beneficiando a quienes se encontraban inmediatamente detrás, entre ellos Colapinto.

Contexto de la carrera en Miami

La competencia había tenido como ganador al italiano Kimi Antonelli (Mercedes), quien continúa liderando el campeonato. El podio lo completaron Lando Norris y Oscar Piastri (ambos de McLaren), en una carrera que tuvo incidentes, intervención del auto de seguridad y múltiples estrategias.

En ese escenario, el argentino logró destacarse no solo por el resultado final, sino también por su ritmo competitivo y capacidad para mantenerse firme ante la presión.

Proyección en la temporada

Con este resultado, Franco Colapinto suma puntos importantes y refuerza su proyección en la F1, en una temporada donde comienza a consolidarse como uno de los pilotos jóvenes a seguir.

La próxima cita del calendario será el Gran Premio de Canadá, dentro de tres semanas, donde el argentino buscará continuar con su evolución.