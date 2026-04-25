Franco Colapinto acelera la ilusión en Buenos Aires: exhiben el F1 que manejará en Palermo ante medio millón de personas

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para un evento sin precedentes: el joven piloto argentino Franco Colapinto protagonizará este domingo una exhibición histórica en Palermo, donde manejará un monoplaza de Fórmula 1 ante una multitud estimada en 500 mil personas.

En la antesala del espectáculo, se presentó en el Obelisco el auto que utilizará: un Lotus E20 de 2012, equipado con motor Renault V8 y con el branding de Alpine, lo que generó gran expectativa entre fanáticos del automovilismo.

El evento marcará el regreso simbólico de la Fórmula 1 a la Ciudad de Buenos Aires tras 14 años, consolidándose como una de las propuestas deportivas más convocantes del año.

Un recorrido icónico en pleno Palermo

El circuito callejero se desarrollará en una de las zonas más emblemáticas de la capital. Según se informó, el trazado irá desde Avenida Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, incluyendo un tramo de Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, con paso destacado por el Monumento a los Españoles.

El piloto realizará cuatro salidas durante la jornada: a las 12:45, 14:30, 15:15 y una última participación a las 15:55, en este caso a bordo de un bus descapotable.

De esta manera, Colapinto se convertirá en el primer argentino en conducir un monoplaza de F1 sobre el asfalto porteño, en un evento que combina espectáculo, deporte y promoción internacional.

Una fiesta con shows, música y restricciones

El acceso al público estará habilitado desde las 9 de la mañana. Además del atractivo principal, habrá dos escenarios montados en Plaza Seeber y Plaza Sicilia, con pantallas gigantes, DJs en vivo y la presentación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad desde las 11.

Desde el Gobierno porteño, el jefe de Gobierno Jorge Macri destacó el impacto del evento:

“Vamos a vivir una fiesta con Franco en Palermo, una fiesta del deporte y de la Ciudad. Este es un paso más para que el sueño de la Fórmula 1 sea una realidad en la ciudad más linda del mundo”.

En cuanto a la organización, se informó que no estará permitido acampar en las plazas mencionadas ni la venta ambulante en la zona, con el objetivo de garantizar seguridad y orden durante la jornada.

El evento no solo promete una convocatoria masiva, sino que también reaviva la ilusión de volver a ver a la Fórmula 1 en Argentina, un anhelo histórico para los fanáticos del automovilismo.