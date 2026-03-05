Franco Colapinto apareció en el paddock del GP de Australia con una gorra de Boca y revolucionó a los hinchas

El piloto argentino Franco Colapinto sorprendió a los fanáticos al presentarse en el paddock del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, en Melbourne, con una gorra de Boca Juniors, un detalle que rápidamente captó la atención de los seguidores argentinos presentes en el circuito y en las redes sociales.

La escena ocurrió en la previa del inicio de la actividad del fin de semana en el tradicional circuito australiano. Colapinto llegó acompañado por su padre, Aníbal Colapinto, y por María, en medio del movimiento habitual del paddock que reúne a equipos, pilotos y prensa internacional.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue la llegada en sí, sino el accesorio que llevaba puesto: una gorra azul y oro de Boca Juniors, un claro guiño a su simpatía por el club de La Ribera.

La imagen del piloto argentino con los colores xeneizes rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos fanáticos celebraron ver a un representante nacional luciendo la identidad de uno de los clubes más populares del país en uno de los escenarios más importantes del automovilismo mundial.

Entre los comentarios que circularon en redes apareció una frase que sintetizó el momento con humor y complicidad futbolera: “Ganó Boquita, está todo bien en casa”, una expresión que se replicó entre hinchas que siguieron de cerca la escena.

La presencia de Franco Colapinto en el Gran Premio de Australia vuelve a poner al piloto argentino en el centro de la atención del público local, que sigue cada paso de su carrera en el camino hacia consolidarse dentro del máximo nivel del automovilismo internacional.