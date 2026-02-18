Franco Colapinto brilló en Bahréin: superó a Pierre Gasly y se metió entre los 10 más rápidos en la pretemporada de F1

Franco Colapinto dio un paso firme en la segunda semana de ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin. El piloto argentino, integrante del equipo Alpine, cerró la jornada en el octavo puesto y logró su mejor registro desde el inicio de las pruebas, superando con claridad a su compañero Pierre Gasly.

Tras una mañana compleja, marcada por desajustes en el A526 que limitaron su rodaje, el panorama cambió por completo en la tanda vespertina. Con un auto más equilibrado gracias al trabajo del equipo técnico de la escudería con base en Enstone, Colapinto pudo exprimir el potencial del monoplaza y dar un salto de rendimiento.

El argentino marcó un tiempo de 1:35.475, suficiente para ubicarse entre los diez más rápidos del día y quedar muy cerca del registro de Carlos Sainz con Williams. Además, logró una diferencia de casi medio segundo respecto de Gasly, un dato relevante dentro del box de Alpine.

El piloto francés había girado por la mañana, completando 61 vueltas sin inconvenientes y aportando información clave para corregir el comportamiento del auto. Su mejor tiempo fue de 1m35s898. Esa base técnica permitió que, por la tarde, Colapinto encontrara mejores condiciones de pista y capitalizara el trabajo previo, confirmando una evolución marcada respecto de la primera semana de pruebas.

El más veloz del día volvió a ser Charles Leclerc con Ferrari, seguido por Lando Norris (McLaren) y Kimi Antonelli (Mercedes). En ese contexto competitivo, el octavo lugar del argentino adquiere mayor relevancia, especialmente considerando que se trata de su mejor desempeño desde el inicio de la pretemporada.

El cronograma indica que Colapinto volverá a tener acción fuerte en pista el jueves, mientras que Gasly completará la actividad el viernes. Además, el argentino atenderá a la prensa, en una jornada que promete especial atención tras este rendimiento destacado.

La pretemporada aún continúa, pero el mensaje es contundente: Colapinto acelera, responde y empieza a consolidarse dentro del proyecto de Alpine en la máxima categoría del automovilismo mundial.