Franco Colapinto brilló en la clasificación Sprint del GP de Miami de Fórmula 1 y largará octavo

El piloto argentino Franco Colapinto firmó una sólida actuación en la clasificación Sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 1, donde finalizó en la octava posición y aseguró un lugar competitivo en la grilla de partida.

El joven oriundo de Pilar mostró un rendimiento consistente durante toda la sesión y logró ubicarse por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, en una jornada clave para consolidarse dentro de la categoría.

Este resultado le permitió igualar su mejor desempeño en una clasificación desde su llegada a la máxima categoría, repitiendo el octavo puesto que había conseguido en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024.

Un paso firme en un circuito exigente

El trazado callejero de Miami International Autodrome volvió a presentar condiciones desafiantes, pero Colapinto logró adaptarse con rapidez y aprovechar al máximo su monoplaza en una clasificación ajustada.

La performance del argentino cobra relevancia en un contexto de alta competitividad dentro de la parrilla, donde cada décima marca la diferencia. Su capacidad para mantenerse entre los diez mejores refuerza su proyección dentro de la categoría.

Así quedó la grilla de partida para el GP de Miami

La clasificación dejó una parrilla liderada por jóvenes talentos y campeones consolidados:

Kimi Antonelli Max Verstappen Charles Leclerc Lando Norris George Russell Lewis Hamilton Oscar Piastri Franco Colapinto Isack Hadjar Pierre Gasly Nico Hülkenberg Liam Lawson Oliver Bearman Carlos Sainz Esteban Ocon Alexander Albon Arvid Lindblad Fernando Alonso Lance Stroll Valtteri Bottas Sergio Pérez Gabriel Bortoleto

Expectativa por la carrera

Con este resultado, Colapinto largará desde la cuarta fila, una posición estratégica que le permite aspirar a sumar puntos en la carrera Sprint y continuar afianzándose en su primera temporada completa en la Fórmula 1.

El rendimiento del argentino genera expectativas entre los fanáticos y refuerza la presencia nacional en la elite del automovilismo mundial, en un fin de semana que todavía promete más emociones en Miami.