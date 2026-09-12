Franco Colapinto brilló en la clasificación y largará noveno en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Franco Colapinto cerró una destacada jornada de clasificación en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y consiguió el noveno puesto, un resultado que generó satisfacción en el piloto argentino y en el equipo Alpine.

Tras finalizar la sesión, el oriundo de Azul valoró especialmente el rendimiento alcanzado, teniendo en cuenta las características del monoplaza y el nivel de competitividad mostrado por sus rivales.

“Contento con la vuelta, contento con la clasificación. Extraje lo máximo del auto, que era lo que quería. Estoy feliz con el resultado”, expresó Colapinto.

El argentino reconoció que el resultado adquiere mayor relevancia porque, según su análisis, Alpine no contaba con uno de los autos más competitivos de la jornada.

“Estoy muy contento, creo que es una de mis mejores Qualys en la F1. Más que nada porque no teníamos el auto como para estar ahí”, sostuvo el piloto.

En esa línea, comparó el rendimiento con otras fechas de la temporada y explicó que en Miami y Canadá el equipo había mostrado un ritmo que le permitía ubicarse entre las cinco mejores escuderías, una situación que no se repitió en Italia.

“Quizás en Miami o Canadá estábamos entre los cinco mejores equipos. Y ahora creo que no, estaremos séptimos”, analizó Colapinto.

Colapinto apunta a sumar puntos en la carrera

Con el noveno lugar de partida, el piloto argentino afrontará una carrera extensa y tendrá como principal objetivo avanzar posiciones y terminar dentro de la zona de puntos.

“Mañana es una carrera larga, intentaremos sumar puntos”, afirmó Colapinto, dejando en claro que el resultado de la clasificación representa una buena oportunidad para Alpine.

La actuación en Italia le permite al argentino partir desde una posición competitiva y afrontar el Gran Premio con expectativas de protagonizar una carrera sólida.