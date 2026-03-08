Franco Colapinto bromeó tras el GP de Australia: “¡De reflejos andamos bien!”

Franco Colapinto, el joven piloto argentino que continúa consolidándose en el mundo de la Fórmula 1, volvió a captar la atención de los fanáticos tras el Gran Premio de Australia, pero esta vez por un motivo distinto al deportivo: un comentario cargado de humor que rápidamente se volvió viral.

El corredor compartió en sus redes sociales un mensaje breve pero ingenioso: “¡De reflejos andamos bien!”, acompañado de imágenes que mostraban una situación vivida durante la carrera en el circuito de Albert Park, en Melbourne.

La publicación despertó rápidamente reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron el tono distendido del piloto y destacaron su capacidad para tomarse con humor un momento de alta exigencia en pista.

Un momento de reflejos que llamó la atención

We all had the same response to Franco’s impressive reactions at the start! 🤯 #F1 #AusGP pic.twitter.com/PvSfBv7HDe — Formula 1 (@F1) March 8, 2026

Durante la competencia, Colapinto protagonizó una maniobra que evidenció su rápida reacción al volante. En medio del ritmo intenso de la carrera, el argentino logró evitar una situación que pudo haber terminado en incidente, mostrando reflejos clave para mantener el control del monoplaza.

Ese instante fue el que motivó el posteo que luego compartió con sus seguidores, transformando una escena de tensión en un momento de humor dentro del universo de la Fórmula 1.

Colapinto sigue sumando experiencia en la Fórmula 1

A sus 22 años, Franco Colapinto es uno de los representantes argentinos que más expectativa genera en el automovilismo internacional. Su presencia en el máximo nivel del automovilismo mundial ha despertado un fuerte acompañamiento de los fanáticos argentinos.

Cada presentación del piloto en la Fórmula 1 suele generar repercusión en redes sociales, donde miles de seguidores siguen de cerca su evolución dentro de la categoría.

En ese contexto, publicaciones como la realizada tras el Gran Premio de Australia también reflejan el vínculo cercano que el corredor mantiene con su público.

GP de Australia 2026: posiciones finales

George Russell – Mercedes Andrea Kimi Antonelli – Mercedes Charles Leclerc – Ferrari Lewis Hamilton – Ferrari Lando Norris – McLaren Max Verstappen – Red Bull Racing Oliver Bearman – Haas Arvid Lindblad – Racing Bulls (RB) Gabriel Bortoleto – Audi (Sauber) Pierre Gasly – Alpine Esteban Ocon – Haas Alexander Albon – Williams Liam Lawson – Red Bull Racing Franco Colapinto – Alpine Carlos Sainz – Williams Sergio Pérez – Racing Bulls (RB) Lance Stroll – Aston Martin

DNF:

Fernando Alonso – Aston Martin

– Aston Martin Valtteri Bottas – Audi (Sauber)

– Audi (Sauber) Isack Hadjar – Racing Bulls (RB)

DNS:

Oscar Piastri – McLaren

– McLaren Nico Hülkenberg – Audi (Sauber)

“Stop and Go”, la sanción que sufrió Franco Colapinto

Luego de sobrepasar a Fernando Alonso, de Aston Martin, y Liam Lawson, de Red Bull, y ubicarse 15º en la novena vuelta, el pilarense tuvo que cumplir una sanción que consistía en una parada de 10 segundos llamada “Stop and go”.