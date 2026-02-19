Franco Colapinto fue séptimo en los tests de Fórmula 1 en Bahréin y cerró su primera sesión con 54 vueltas

Franco Colapinto finalizó séptimo en la primera sesión de los tests oficiales de pretemporada de la Fórmula 1 que se desarrollan en Bahréin, en lo que representa su última jornada de ensayos antes del inicio del calendario 2026.

El piloto argentino, que integra la escudería Alpine, completó 54 vueltas en el trazado de Sakhir y marcó un mejor registro de 1:35,506. Esa marca lo ubicó a 2 segundos y 53 milésimas del más rápido de la mañana, el británico Lando Norris (McLaren).

Norris marcó el ritmo; Verstappen y Russell completaron el podio

El actual referente de McLaren lideró la sesión, seguido por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien quedó a apenas 131 milésimas. En tercer lugar terminó el británico George Russell, a 658 milésimas del campeón del mundo.

Por delante de Colapinto también finalizaron el tailandés Alexander Albon (Williams), el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y el británico Oliver Bearman (Haas).

En las últimas posiciones de la tanda quedaron el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el español Fernando Alonso (Aston Martin), el británico Lewis Hamilton (Ferrari) y el finlandés Valtteri Bottas (Cadillac).

Última actividad antes del inicio del campeonato

La actividad para el argentino continuará en la segunda sesión del día, programada entre las 9 y las 13 (hora de Argentina). Esa tanda marcará el cierre de su participación en la pretemporada, ya que el viernes solo girará su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly.

Los ensayos en Bahréin funcionan como banco de pruebas clave para evaluar rendimiento, fiabilidad y estrategias antes del arranque oficial del campeonato, donde Colapinto afrontará su primera temporada completa en la máxima categoría.