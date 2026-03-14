Franco Colapinto largará 12° en el Gran Premio de China de Fórmula 1 y buscará sumar sus primeros puntos

Franco Colapinto largará 12° en el Gran Premio de China de Fórmula 1, tras completar una clasificación competitiva en el Circuito Internacional de Shanghái, uno de los trazados más técnicos del calendario.

El joven piloto argentino quedó muy cerca de ingresar al Top 10, lo que le permite mantener intactas sus expectativas de sumar puntos en la carrera principal del domingo, una meta clave en su proceso de adaptación a la máxima categoría del automovilismo.

Una clasificación ajustada en Shanghái

Durante la sesión clasificatoria, Colapinto mostró un rendimiento sólido y constante. El argentino logró avanzar en las primeras fases y terminó ubicándose en la 12ª posición de la parrilla, a escasas décimas del grupo que pelea directamente por la zona de puntos.

El resultado lo deja en una posición estratégica para la competencia, especialmente si se presentan oportunidades en carrera, como estrategias de neumáticos, adelantamientos o incidentes en pista, algo habitual en el circuito chino.

La ilusión argentina en la Fórmula 1

El desempeño de Franco Colapinto genera gran expectativa entre los seguidores del automovilismo argentino, ya que se trata de uno de los pilotos jóvenes con mayor proyección internacional.

El Gran Premio de China, que se disputa en Shanghái, es una carrera conocida por su exigencia aerodinámica y su largo sector de rectas, lo que suele favorecer las maniobras de sobrepaso.

Por ese motivo, partir desde el 12° lugar mantiene abiertas las posibilidades de que el argentino pueda avanzar posiciones durante la carrera y meterse entre los diez mejores, lo que le permitiría sumar puntos en el campeonato.

Un circuito que puede ofrecer oportunidades

El trazado chino se caracteriza por ofrecer carreras estratégicas, donde la gestión de neumáticos y el ritmo constante suelen marcar diferencias.

Si Colapinto logra mantener un buen ritmo y aprovechar las oportunidades en pista, podría acercarse a la zona de puntos, un resultado que sería muy valioso en su crecimiento dentro de la Fórmula 1.

La carrera del Gran Premio de China se disputará este fin de semana y será seguida con especial atención por los fanáticos argentinos del automovilismo.