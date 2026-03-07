Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 tras una clasificación complicada

El argentino Franco Colapinto no pudo destacarse en la sesión de clasificación y largará desde el puesto 16° en el Gran Premio de Australia, correspondiente a la primera fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.

La pole position quedó en manos del británico George Russell, piloto de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, mientras que una de las grandes sorpresas negativas de la jornada fue el neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing), quien sufrió un choque durante la Q1 y largará desde la última posición.

Colapinto avanzó a la Q2 pero no pudo mejorar su registro

La clasificación comenzó con buenas sensaciones para Colapinto, que logró cerrar la Q1 en el 15° puesto con un tiempo de 1:21,200, lo que le permitió meterse en la segunda tanda cuando el reloj ya estaba en cero.

En esa primera etapa quedaron eliminados el español Fernando Alonso (Aston Martin F1 Team), el mexicano Sergio Pérez, el finlandés Valtteri Bottas, el neerlandés Max Verstappen, el español Carlos Sainz Jr. (Williams Racing) y el canadiense Lance Stroll.

Sin embargo, en la Q2 el piloto argentino no logró cerrar una vuelta competitiva. Su registro de 1:21,270 lo dejó en el 16° lugar, quedando fuera del corte para la tanda final.

También fueron eliminados en esa fase el francés Pierre Gasly, compañero de Colapinto en BWT Alpine F1 Team, quien terminó 14°, además del alemán Nico Hülkenberg, el británico Oliver Bearman, el francés Esteban Ocon y el tailandés Alexander Albon.

Mercedes dominó la Q3 y se quedó con la primera fila

La tanda decisiva tuvo un claro dominio de Mercedes, que logró el 1-2 en la parrilla de salida.

El mejor tiempo fue para George Russell, que marcó 1:18,518, mientras que su compañero, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, quedó a 293 milésimas.

Una de las sorpresas fue el francés Isack Hadjar, que en su primera carrera con Red Bull largará tercero. A su lado partirá el monegasco Charles Leclerc (Scuderia Ferrari).

El top 10 lo completarán el australiano Oscar Piastri, los británicos Lando Norris y Lewis Hamilton, el neozelandés Liam Lawson, el británico Arvid Lindblad y el brasileño Gabriel Bortoleto.