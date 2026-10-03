Franco Colapinto largará 21° en Baréin y confía en remontar con Alpine

Colapinto largará desde la posición 21 en el Gran Premio de Baréin y buscará avanzar en la grilla con Alpine. El argentino quedó condicionado por una penalización de 15 lugares, aunque se mostró optimista por el rendimiento del auto durante las prácticas y por las alternativas estratégicas disponibles.

El piloto explicó que el equipo priorizó conservar neumáticos para la carrera del domingo, una decisión que limitó su participación en la clasificación, pero le permitió contar con compuestos blandos, medios y duros.

“Creo que lo que esperábamos era guardar un par de gomas para la carrera mañana”, indicó Colapinto en diálogo con ESPN tras la sesión.

“Tengo muchas cosas para elegir, tengo blandas, duras, medias, tengo de todo”, sostuvo el oriundo de Pilar. Según su análisis, la variedad de compuestos podría ayudar a recuperar terreno desde las últimas filas y aprovechar la degradación y las oportunidades de adelantamiento.

Las penalizaciones que relegaron a Colapinto

Colapinto llegó a esta fecha con una sanción de cinco lugares por el accidente que protagonizó con su compañero Pierre Gasly y Lando Norris en Bakú. A ese castigo se sumaron otros 10 puestos por la colocación de un quinto motor de combustión interna Mercedes, por encima del límite de cuatro unidades permitido durante la temporada.

El bonaerense no marcó tiempo en la Q2, ya que priorizó ayudar a Gasly a avanzar a la siguiente ronda. El francés partirá desde el noveno lugar, mientras que Arvid Lindblad será último.

El rendimiento del Alpine y la estrategia para la carrera

Colapinto había dejado una señal positiva en la tercera práctica libre, donde terminó noveno. “La FP3 fue muy buena. Fue, creo, el primer momento del fin de semana que hice algo de low fuel, el único momento del fin de semana”, señaló.

Sin embargo, el piloto reconoció que el auto se sintió peor durante la clasificación y relacionó esa diferencia con cambios realizados poco antes de salir a pista. “Creo que hay que entender el porqué. Hicimos unos cambios en el último minuto por unos problemas que tuvimos”, explicó.

“Ojalá que mañana tengamos buen ritmo como demostramos en las prácticas libres e ir para adelante”, afirmó Colapinto, quien también destacó que el circuito cuenta con zonas de frenada y rectas largas que pueden favorecer los sobrepasos.

“Creo que se puede remontar. Creo que es una pista en la que, en general, hay muchas frenadas y con las rectas largas también ayuda a generar un poco de sobrepaso”, sostuvo.

La clasificación fue encabezada por Max Verstappen, quien obtuvo la pole position con un tiempo de 1m35s130. Lewis Hamilton fue segundo e Isack Hadjar terminó inicialmente tercero, aunque una penalización lo relegó al octavo lugar. La tercera posición quedó para Kimi Antonelli.

“Intentaremos hacer lo mejor que podamos, maximizar un poco el ritmo del auto”, concluyó Colapinto antes de la carrera a 54 vueltas, prevista para este domingo desde las 4 de la mañana, en el circuito de Sepang, Malasia.

Más tarde, la prensa de Alpine difundió declaraciones del argentino: “Ha sido un día y un fin de semana de clasificación poco convencionales para nosotros, sabiendo las penalizaciones en la parrilla que se nos aplicarán mañana. En realidad no pudimos darlo todo, pero sabíamos que eso pasaría y nos hemos enfocado en las vueltas con mucho combustible y en sacar el máximo provecho del auto y de las llantas durante la carrera. La tercera sesión de práctica libre fue realmente la primera vez que corrimos con poco combustible y el auto se ha sentido sólido en todas las condiciones, lo cual es positivo y demuestra una vez más que hemos avanzado con las recientes mejoras que le hemos incorporado al auto”.

“Hemos reservado algunos neumáticos nuevos para el Gran Premio de mañana, lo que nos da más flexibilidad y opciones estratégicas, de las que esperamos beneficiarnos. Ojalá el trabajo que hemos realizado en la configuración nos ayude con eso y podamos divertirnos un poco durante la carrera y hacer algunas maniobras. En general, fue una clasificación bien manejada por el equipo, con Pierre también en la Q3, así que esperamos poder sumar algunos puntos importantes para el equipo”, concluyó.

El director de Alpine, Steve Nielsen, consideró que Colapinto “ha conducido bien hoy” y explicó que el equipo buscó conservar un juego nuevo de neumáticos blandos para la carrera. “Llegamos a la carrera de mañana con algunas opciones decentes y un objetivo claro: sumar tantos puntos como sea posible y terminar por delante de nuestros rivales en el Campeonato”, afirmó.

Con información de: infobae.com