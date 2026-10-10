Franco Colapinto largará undécimo en la Sprint de Singapur: “Vamos a estar mejor”

Colapinto largará undécimo en la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, luego de la clasificación disputada este viernes. El piloto argentino de Alpine se mostró optimista pese a los problemas que tuvo con los frenos, los neumáticos y el comportamiento de su auto.

“No estamos lejos y vamos a estar mejor”, expresó Colapinto después de la sesión. El argentino quedó fuera de la Qualy 3, mientras que su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, avanzó a esa instancia y partirá desde el décimo lugar.

Al referirse a la diferencia con Gasly, Colapinto señaló: “Estuvimos muy cerca”. Sin embargo, explicó que no logró sentirse cómodo con el auto durante la jornada: “No me siento cómodo con los frenos y las gomas para arrancar y tener el grip que quiero y debería tener”.

Los problemas que detectó en el auto

El piloto argentino también hizo referencia a la posición 19 que había obtenido en la vuelta libre. Según su análisis, el monoplaza se mostró difícil de controlar en distintos sectores del circuito.

“Me costó todo el día porque el auto se sentía desconectado en la entrada y mitad de curva, se me iba de trompa. Tenemos bastante por mejorar para mañana”, explicó.

Pese a esas dificultades, Colapinto consideró que Alpine tiene margen para mejorar su rendimiento en el Gran Premio de Singapur. “Hay un par de cosas para trabajar, pero no estamos lejos. Intentaremos dar un pasito y estoy seguro de que vamos a estar mejor”, afirmó.

Cuándo se corre la Sprint de Singapur

La carrera Sprint se disputará este sábado desde las 6, hora argentina. Más tarde, entre las 10 y las 11, se llevará a cabo la clasificación para el Gran Premio principal del domingo.