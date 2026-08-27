Franco Colapinto renovó con Alpine y seguirá en la Fórmula 1 en 2027

Franco Colapinto continuará en la Fórmula 1 durante la temporada 2027. Alpine confirmó este jueves la renovación del contrato del piloto argentino y despejó una de las principales incógnitas que rodeaban al mercado de pilotos de la máxima categoría del automovilismo.

El anuncio se produjo en la previa del Gran Premio de Italia, que tendrá como escenario el tradicional circuito de Monza, y ratifica la apuesta de la escudería francesa por mantener estabilidad en su formación.

Alpine confirmó a Colapinto y Gasly para 2027

Con la renovación, Alpine mantendrá sin modificaciones su dupla de pilotos. Colapinto continuará compartiendo equipo con el francés Pierre Gasly, quien tiene contrato con la estructura hasta finales de 2028.

La decisión representa un fuerte respaldo deportivo para el argentino de 23 años, que durante 2026 mostró una evolución respecto de su primera etapa dentro de la escudería.

Hasta el anuncio de su renovación, Colapinto había conseguido 19 puntos durante la temporada 2026, con presencia en la zona de puntos en seis Grandes Premios. Su rendimiento también contribuyó al crecimiento de Alpine en el Mundial de Constructores.

El crecimiento de Franco Colapinto en Alpine

El argentino había desembarcado en Alpine como piloto de reserva para la temporada 2025. Posteriormente obtuvo una butaca titular desde el Gran Premio de Emilia-Romaña, cuando reemplazó al australiano Jack Doohan.

Su continuidad terminó consolidándose y Colapinto fue ratificado para disputar la temporada 2026 completa. A partir de allí logró mejorar sus resultados y afianzarse dentro de la estructura con sede en Enstone, Inglaterra.

Uno de los puntos destacados de su temporada fue el sexto puesto conseguido en el Gran Premio de Canadá, su mejor resultado hasta el momento en la Fórmula 1.

El respaldo de Flavio Briatore

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, destacó la evolución del argentino y consideró que mantener una formación estable será importante para los objetivos deportivos del equipo.

Briatore sostuvo que Colapinto mostró crecimiento y madurez durante la temporada y remarcó que sus actuaciones en Miami y Montreal confirmaron la confianza que la escudería había depositado en él.

La prioridad de Alpine continuará centrada en el desarrollo de un monoplaza capaz de acercarse a los puestos de vanguardia y pelear regularmente por resultados importantes.

Colapinto: “Nuestros objetivos a largo plazo son claros”

Tras conocerse la renovación, Franco Colapinto expresó su satisfacción por permanecer en la escudería y destacó los avances conseguidos durante la actual temporada.

El piloto argentino aseguró sentirse cómodo dentro de Alpine y señaló que todavía existen numerosos objetivos por alcanzar. Además, dejó en claro que la meta a largo plazo es llevar al equipo nuevamente a la pelea por los puestos de privilegio.

La renovación garantiza así la presencia de Franco Colapinto en la parrilla de la Fórmula 1 en 2027, consolidando su trayectoria en la máxima categoría y asegurando la continuidad de un piloto argentino en el campeonato mundial.

Ahora, el Gran Premio de Italia

La confirmación llega antes de una de las competencias históricas del calendario: el Gran Premio de Italia en Monza.

Para esa carrera, Colapinto dispondrá del paquete de actualizaciones que Alpine había estrenado previamente en el auto de Gasly, una modificación con la que el equipo buscará mejorar su rendimiento.

Con su futuro deportivo asegurado para 2027, el argentino podrá concentrarse en completar la segunda parte del campeonato y continuar sumando experiencia y resultados para Alpine.