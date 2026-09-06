Franco Colapinto sumó puntos en Monza tras una carrera electrizante: llegó a estar tercero y terminó noveno

Franco Colapinto volvió a sumar puntos en la Fórmula 1 tras protagonizar una intensa carrera este domingo en el Gran Premio de Italia, disputado en el histórico circuito de Monza. El piloto argentino de Alpine finalizó noveno luego de haber llegado a ubicarse tercero antes de sufrir un despiste que condicionó sus posibilidades de pelear por los puestos de vanguardia.

El piloto nacido en Pilar había comenzado la competencia desde la séptima posición y rápidamente logró avanzar en una carrera que llegó a tenerlo entre los principales protagonistas.

Colapinto llegó a estar tercero en Monza

En uno de los mejores momentos de su actuación, Colapinto alcanzó el tercer puesto, una posición que lo colocaba ante la posibilidad de conseguir un resultado extraordinario para Alpine.

Sin embargo, cuando atravesaba ese tramo favorable de la carrera, el argentino sufrió una salida de pista que lo relegó considerablemente y lo obligó a comenzar una remontada desde posiciones más retrasadas.

El incidente terminó siendo determinante para sus aspiraciones de luchar por un resultado todavía más importante, aunque Colapinto consiguió recuperarse durante la parte final de la competencia.

Remontada y puntos para Alpine

Lejos de quedar definitivamente fuera de la pelea, el argentino recuperó posiciones hasta cruzar la bandera a cuadros en el noveno lugar.

El resultado le permitió sumar dos puntos para el campeonato y cerrar un fin de semana competitivo en uno de los escenarios históricos del automovilismo mundial.

La actuación dejó sensaciones contrapuestas: por un lado, el despiste frustró la posibilidad de concretar una carrera que se perfilaba como excepcional; por otro, la recuperación posterior confirmó el ritmo que había mostrado durante buena parte del Gran Premio.

Pierre Gasly terminó séptimo

El otro Alpine, conducido por Pierre Gasly, también terminó dentro de la zona de puntos.

El francés había protagonizado una de las grandes sorpresas del fin de semana al conseguir la pole position y largar desde el primer lugar. Sin embargo, no pudo sostener esa posición durante la carrera y finalmente terminó séptimo.

De esta manera, los dos pilotos de Alpine lograron finalizar entre los diez primeros en Monza.

Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Italia

La victoria quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, protagonista de una espectacular recuperación luego de haber comenzado la competencia desde el fondo de la grilla.

Antonelli consiguió avanzar hasta quedarse con el triunfo en el Gran Premio de Italia, ante el público local en Monza.

Para Franco Colapinto, en tanto, el noveno puesto representó un nuevo ingreso a la zona de puntos y dejó la sensación de que el resultado pudo haber sido todavía mejor, especialmente después de haber llegado a ocupar el tercer lugar durante la carrera.