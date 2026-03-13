Franco Colapinto terminó 16° en la clasificación sprint de Shanghái y quedó lejos de la pelea por la punta

La jornada de clasificación sprint del Gran Premio de China dejó un resultado discreto para el argentino Franco Colapinto, quien finalizó en el 16° puesto tras una sesión de menor a mayor en el Formula 1 disputada en el Shanghai International Circuit.

El piloto oriundo de Pilar, provincia de Buenos Aires, logró acceder a la SQ2 con el margen justo, luego de una primera tanda en la que quedó a más de medio segundo del mejor registro marcado por su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

Diferencias con la punta

Ya en la segunda fase de la clasificación, Colapinto no logró mejorar lo suficiente sus tiempos y terminó ubicado en el 16° lugar del clasificador, con una diferencia de 0.922 segundos respecto de la vuelta más rápida establecida por Gasly.

Además, el argentino quedó a poco más de siete décimas del tiempo registrado por Isack Hadjar, quien marcó el límite para ingresar al top 10 de la clasificación sprint.

Un fin de semana clave en China

La actividad del Gran Premio de China es una de las fechas más exigentes del calendario debido al formato sprint, que reduce el margen de error para los pilotos y equipos. Cada sesión cobra un valor estratégico, ya que determina la grilla de la carrera corta y condiciona el desarrollo del resto del fin de semana.

En ese contexto, Colapinto intentará recuperar posiciones en la carrera sprint, con el objetivo de sumar experiencia en el trazado chino y acercarse a la zona de puntos en una competencia que reúne a los mejores pilotos del mundo.