Franco Colapinto va por otro gran resultado en el GP de Canadá de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto afrontará este fin de semana el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, correspondiente a la quinta fecha de la temporada, en un contexto más que positivo tras su gran actuación en el GP de Miami.

El joven corredor de Alpine viene de conseguir un destacado séptimo puesto en territorio estadounidense, resultado que marcó su mejor desempeño desde su llegada a la máxima categoría del automovilismo mundial.

La actividad se desarrollará en el tradicional Circuito Gilles Villeneuve, ubicado en la ciudad de Montreal. El trazado canadiense tiene una extensión de 4,361 kilómetros y presenta 14 curvas, siendo uno de los circuitos más veloces y técnicos del calendario.

Durante el fin de semana en Miami, Colapinto mostró solidez en cada sesión, con un gran rendimiento tanto en las clasificaciones como en carrera. Su ritmo constante y la ausencia de errores le permitieron cerrar una actuación muy valorada dentro del paddock de la Fórmula 1.

Gracias a esos resultados, el argentino acumula siete puntos en el campeonato y se ubica en la undécima posición de la tabla de pilotos.

Antonelli domina el campeonato

En la pelea por el título, el líder del campeonato es el italiano Andrea Kimi Antonelli, representante de Mercedes, quien atraviesa un gran presente tras ganar las últimas tres competencias y alcanzar los 100 puntos con apenas 19 años.

Su compañero de equipo, el británico George Russell, ocupa el segundo lugar con 80 unidades, mientras que el tercer puesto es para el monegasco Charles Leclerc, piloto de Ferrari, con 59 puntos.

Más atrás aparecen Lando Norris, de McLaren, y el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, ambos con 51 unidades.

Cronograma del GP de Canadá

La actividad comenzará este viernes con la única práctica libre desde las 13:30 y posteriormente se disputará la clasificación sprint a partir de las 17:30.

El sábado tendrá lugar la carrera sprint a las 13:00, mientras que la clasificación para la competencia principal será desde las 17:00.

Finalmente, el domingo se correrá el Gran Premio de Canadá desde las 17:00.

La última edición de esta competencia quedó en manos de George Russell, quien se impuso por apenas 228 milésimas sobre el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull Racing. En aquella oportunidad, Colapinto finalizó en la decimotercera posición.