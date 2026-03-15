Franco Colapinto volvió a sumar puntos en la Fórmula 1 tras más de un año

Franco Colapinto logró un resultado clave para su temporada en la Fórmula 1 al terminar 10° en el Gran Premio de China, disputado en el Circuito Internacional de Shanghái, y sumar así su primer punto del año con el equipo Alpine.

El argentino volvió a ingresar en la zona puntuable de la máxima categoría después de más de un año, en una carrera marcada por su gran largada y una estrategia sólida a lo largo de la competencia.

Una largada espectacular que marcó la carrera

Colapinto partió desde el puesto 12 de la parrilla, posición que había conseguido en la clasificación del sábado tras quedar a apenas cinco milésimas de ingresar a la Q3, lo que ya había dejado buenas expectativas para la carrera.

En la salida del domingo protagonizó una maniobra sobresaliente, avanzando del puesto 12 al sexto en la primera vuelta, una acción que lo posicionó rápidamente en la pelea con los pilotos de punta.

Incluso, durante algunos momentos de la competencia llegó a ubicarse en el segundo lugar, algo que no lograba un piloto argentino desde la época de Carlos Alberto Reutemann en la Fórmula 1, lo que generó gran repercusión entre los fanáticos del automovilismo.

Un punto valioso pese a los contratiempos

La carrera no estuvo exenta de dificultades. En uno de los pasajes de la competencia, Esteban Ocon tocó el auto del argentino cuando salía de boxes, lo que provocó daños en su monoplaza y obligó a Colapinto a administrar el ritmo para poder llegar al final.

A pesar de ese incidente, el piloto de Alpine mantuvo una conducción firme y logró terminar en la décima posición, resultado que le permitió sumar su primer punto de la temporada 2026.

Con ese resultado, el argentino quedó 15° en el campeonato de pilotos con una unidad, en una temporada en la que busca consolidarse en la categoría.

Un resultado que entusiasma al automovilismo argentino

La actuación de Colapinto en Shanghái dejó señales positivas tanto para el piloto como para Alpine, ya que mostró ritmo competitivo y capacidad de sobrepaso frente a rivales con mayor experiencia.

Además, su rendimiento generó reconocimiento dentro del propio equipo y en redes sociales, donde Alpine celebró el primer punto del argentino en la temporada, destacando su gran remontada en la carrera.

Con este resultado, el piloto de Pilar mantiene vivas las expectativas de seguir sumando en las próximas fechas del campeonato de Fórmula 1 2026, consolidándose como una de las grandes promesas del automovilismo argentino.