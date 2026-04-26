Fuego en el auto de Franco Colapinto en Palermo: qué pasó durante el show que impactó al público

En medio de un espectáculo que combinó velocidad, historia y adrenalina, el piloto argentino Franco Colapinto dejó una imagen que rápidamente recorrió redes sociales: fuego saliendo de su auto durante el Road Show realizado en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.

El episodio ocurrió en el tramo final de la exhibición, cuando Colapinto llevó al límite al histórico Lotus E20, un monoplaza de Fórmula 1 que en esta ocasión lucía los colores actuales de Alpine.

🔥 Un efecto impactante pero habitual en lo técnico

Durante una serie de trompos (donuts) cada vez más intensos, el piloto realizó un giro extremo pensado para el cierre del show. En ese contexto, comenzaron a observarse llamas en la parte trasera del vehículo.

Lejos de tratarse de una falla grave, el fenómeno tiene una explicación técnica: la exigencia máxima del motor V8 y la acumulación de combustible sin quemar en el sistema de escape pueden generar este tipo de combustión externa. Es un efecto relativamente común en autos de competición, aunque poco habitual de ver en un entorno urbano.

🚒 Rápida intervención y reacción del público

Ante la aparición del fuego, el equipo actuó de inmediato. Mecánicos ingresaron con matafuegos de forma preventiva para controlar la situación, sin que se registraran incidentes mayores.

El público, lejos de alarmarse, interpretó la escena como parte del espectáculo y respondió con aplausos, destacando el cierre impactante de la exhibición.

😄 La reacción de Colapinto: humor y autocrítica

Tras bajarse del auto, Colapinto se refirió al episodio con tono distendido. En diálogo con el periodista Juan Fossaroli, contó entre risas:

“Salió fuego… se quemó. Me dijeron que lo cuide, pero al final me calenté un poquito”.

Luego agregó con ironía: “Lo quemamos al Alpine, jajaj. Ahora lo voy a mirar porque estoy preocupado”.

🏁 Un show con historia y homenaje

La jornada no se limitó al episodio del fuego. El piloto también participó de un homenaje al automovilismo histórico al subirse a una réplica del Mercedes-Benz W196, el modelo con el que Juan Manuel Fangio conquistó los campeonatos mundiales de 1954 y 1955.

📸 Una imagen que resume el espectáculo

Más allá del homenaje y la puesta en escena, la postal que quedó fue clara: el fuego saliendo del monoplaza en pleno Palermo. Una síntesis perfecta de un evento donde la potencia, el riesgo controlado y el show fueron protagonistas.